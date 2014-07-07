《汇市简讯》欧元/日圆受支撑，企业买盘支撑欧元/美元

0718 GMT

* 西班牙工业生产较上年同期增长2.5%，预估为增长3.8%

* 欧元区Sentix投资者信心指数将在0830GMT公布，市场预估为8.0，前值为8.5

* 欧元/日圆在7月2/4日低点138.55/58前受支撑

* 企业小幅买盘协助支撑欧元

* 交易商期待在较好的水位空头进场，1.3600-10期权到期或有帮助。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价