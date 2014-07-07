《汇市简讯》欧元/日圆受支撑，企业买盘支撑欧元/美元

投行观点：Kindred Healthcare Inc目标价由11上调至13美元--巴克莱
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
0718 GMT
* 西班牙工业生产较上年同期增长2.5%，预估为增长3.8%
* 欧元区Sentix投资者信心指数将在0830GMT公布，市场预估为8.0，前值为8.5
* 欧元/日圆在7月2/4日低点138.55/58前受支撑
* 企业小幅买盘协助支撑欧元
* 交易商期待在较好的水位空头进场，1.3600-10期权到期或有帮助。(完)
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