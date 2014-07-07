《中国债市每日综述》机构情绪在修复现券向暖，关注近期公布的经济数据

* 机构情绪在修复，现券向暖

* 三年以内金融债收益率领跌

* 关注近期公布的多个关键数据

* 缴准扰动稍显但资金预期仍稳

路透北京7月7日 - 中国银行间现券市场周一向暖，三年以内金融债收益率领跌。交易人士表示，随着定向央票被证实为续做后，此前机构孱弱的情绪有修复，关注近期将陆续公布的多个关键经济数据。

机构心态企稳，在今日一级市场上亦有所体现。中国农业发展银行周一午后招标的四期固息增发债，中标收益率落在二级附近，且均录得中等偏高的投标倍数。

“今天三年以内的金融债(收益率)跌幅更明显一些，五年以上的变动不太大，”上海一银行交易员称，“定向央票被证明是续做，从今天新债发行也能看出大家的情绪有好转。“

权威消息人士上周五确认，中国央行近期对工商银行 到期的500亿元人民币央行票据进行了续做，而传言中提及的国家开发银行 并不在定向之列。

对于扰动市场短期走势的因素，另一银行交易员指出，关注6月及二季度经济数据，”前期政策微刺激的效果预计在二季度数据有体现，关注数据好转的程度吧。“

中国国务院总理李克强周一表示，中国二季度经济发展状况比一季度有所改善，但对于下行压力仍不能掉以轻心；将继续加强预调微调，实施定向调控。

路透最新调查显示，中国二季度GDP同比增速可能持平于一季度的7.4%，略低于年初政府设定的7.5%全年增长目标。二季度经济总体趋稳，而下半年随着稳增长政策效果的进一步显现、外部需求的好转以及经济发展内生动力的逐渐增强，未来经济将“稳”字当头。

剩余期限约2.7561年的国开行固息债140208券最新报价对应收益率 为4.68%/4.65%，上周五尾盘为4.75%/4.68%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报93.67元人民币，较上日结算价跌0.056元，或0.06%。

**缴准扰动稍显但预期仍稳**

中国银行间市场周一主要回购加权利率 隔夜与七天小幅上涨。交易员表示，本月初例行缴准日因适逢周六而顺延至今日，资金面略显扰动，在场内出资方相对稳定情况下，资金需求有所增多，致短期资金供给稍显紧俏，以隔夜品种为甚。

他们并认为，存款准备金调整补缴仅为短期流动性干扰因素，市场资金面预期并无大碍，后期资金价格有望小幅回落，但预计空间相对有限，未来月中缴税仍为关注点。

“毕竟缴准嘛，就是需求多了不少，隔夜为主，长的借的不多，大行还是出的，也就稍微收了点，但也不算很紧张，“上海一银行交易员称，资金面整体还算平稳，接下来估计更不会紧到哪里去。

他并表示，度过缴准日，未来资金面价格并没有很大担忧，虽然月中缴税等会存在扰动，但短期预计资金价格仍有望小幅回落；同时料央行公开市场小幅回笼操作也将延续。

业内人士周一透露，央行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。

今日银行间市场质押式回购总成交金额10,671.91亿元，较上周五的9,538.61亿元攀升；其中，今日隔夜品种成交8,558.03亿元，上周五为7,255.29亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9844 2.9445 +3.99 8,558.03

七天 3.4707 3.4235 +4.72 1479.02

14天 3.4630 3.5017 -3.87 501.94

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8200 2.7350 +8.50 2,612.99

七天 3.3000 2.9850 +31.50 336.77

14天 3.5100 3.3500 +16.00 34.24

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0000 2.9500 +5.00 --

七天 3.4500 3.4300 +2.00 --

14天 3.4300 3.6000 -17.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.9520 2.9400 +1.20 --

七天 3.4210 3.4200 +0.10 --

三个月 4.7495 4.7500 -0.05 --