《中国债市每日综述》机构情绪在修复现券向暖，关注近期公布的经济数据

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
* 机构情绪在修复，现券向暖
* 三年以内金融债收益率领跌
* 关注近期公布的多个关键数据
* 缴准扰动稍显但资金预期仍稳
路透北京7月7日 - 中国银行间现券市场周一向暖，三年以内金融债收益率领跌。交易人士表示，随着定向央票被证实为续做后，此前机构孱弱的情绪有修复，关注近期将陆续公布的多个关键经济数据。
机构心态企稳，在今日一级市场上亦有所体现。中国农业发展银行周一午后招标的四期固息增发债，中标收益率落在二级附近，且均录得中等偏高的投标倍数。
“今天三年以内的金融债(收益率)跌幅更明显一些，五年以上的变动不太大，”上海一银行交易员称，“定向央票被证明是续做，从今天新债发行也能看出大家的情绪有好转。“
权威消息人士上周五确认，中国央行近期对工商银行 到期的500亿元人民币央行票据进行了续做，而传言中提及的国家开发银行 并不在定向之列。
对于扰动市场短期走势的因素，另一银行交易员指出，关注6月及二季度经济数据，”前期政策微刺激的效果预计在二季度数据有体现，关注数据好转的程度吧。“
中国国务院总理李克强周一表示，中国二季度经济发展状况比一季度有所改善，但对于下行压力仍不能掉以轻心；将继续加强预调微调，实施定向调控。
路透最新调查显示，中国二季度GDP同比增速可能持平于一季度的7.4%，略低于年初政府设定的7.5%全年增长目标。二季度经济总体趋稳，而下半年随着稳增长政策效果的进一步显现、外部需求的好转以及经济发展内生动力的逐渐增强，未来经济将“稳”字当头。
剩余期限约2.7561年的国开行固息债140208券最新报价对应收益率 为4.68%/4.65%，上周五尾盘为4.75%/4.68%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报93.67元人民币，较上日结算价跌0.056元，或0.06%。
**缴准扰动稍显但预期仍稳**
中国银行间市场周一主要回购加权利率 隔夜与七天小幅上涨。交易员表示，本月初例行缴准日因适逢周六而顺延至今日，资金面略显扰动，在场内出资方相对稳定情况下，资金需求有所增多，致短期资金供给稍显紧俏，以隔夜品种为甚。
他们并认为，存款准备金调整补缴仅为短期流动性干扰因素，市场资金面预期并无大碍，后期资金价格有望小幅回落，但预计空间相对有限，未来月中缴税仍为关注点。
“毕竟缴准嘛，就是需求多了不少，隔夜为主，长的借的不多，大行还是出的，也就稍微收了点，但也不算很紧张，“上海一银行交易员称，资金面整体还算平稳，接下来估计更不会紧到哪里去。
他并表示，度过缴准日，未来资金面价格并没有很大担忧，虽然月中缴税等会存在扰动，但短期预计资金价格仍有望小幅回落；同时料央行公开市场小幅回笼操作也将延续。
业内人士周一透露，央行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。
今日银行间市场质押式回购总成交金额10,671.91亿元，较上周五的9,538.61亿元攀升；其中，今日隔夜品种成交8,558.03亿元，上周五为7,255.29亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.9844 2.9445 +3.99 8,558.03
七天 3.4707 3.4235 +4.72 1479.02
14天 3.4630 3.5017 -3.87 501.94
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.8200 2.7350 +8.50 2,612.99
七天 3.3000 2.9850 +31.50 336.77
14天 3.5100 3.3500 +16.00 34.24
回购定盘利率
其中:隔夜 3.0000 2.9500 +5.00 --
七天 3.4500 3.4300 +2.00 --
14天 3.4300 3.6000 -17.00 --
Shibor
其中:隔夜 2.9520 2.9400 +1.20 --
七天 3.4210 3.4200 +0.10 --
三个月 4.7495 4.7500 -0.05 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽; 审校 黄凯)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美