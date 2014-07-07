更新版 1-新债招标：中国农发行增发债利率接近二级，利空消化后一级需求暂趋稳

* 农发行四期固息增发债中标收益率落在二级附近
* 四期债投标倍数中等偏高
* 利空集中消化后，一级需求初显稳定迹象
* 综合考虑手续费等因素后，长端表现仍略逊于短端
(新增交易员评论和背景)
路透上海7月7日 - 中国农业发展银行周一午后招标的四期固息增发债，中标收益率落在二级附近，且均录得中等偏高的投标倍数，显示上周利空消息集中消化后，目前一级新债市场需求初显稳定迹象。
“(今日新债)倍数还可以，上周利空比较多，传言也多，市场比较弱，这周情绪应该会稳定点，”北京一大型券商交易员称。
华南一券商交易员则提到，和上周五估值相比，农发行新债中标结果偏低，但今日二级现券收益率已稍跌，且考虑到一级手续费返还，影响新债收益率大约2-3bp，总体而言，三及五年新债收益率接近二级，而七及10年品种稍弱，略高于二级。
“但总体还是和二级接近，需求比上周要好，”该交易员称。
今日招标四期固息增发债结果如下：
三年 五年 七年 10年
---------------------------------------------------------------
中标收益率 4.6657% 4.8779% 5.0994% 5.1307%
投标倍数 3.61 3.74 3.70 4.13
中债登到期收益率 4.7507% 4.9546% 5.1031% 5.1509%
曲线
上周受经济数据向好及公开市场定向央票续做等消息面打击，一级配置需求疲弱，国开行10年期固息债收益率罕见落于投标区间上限，进出口行的五和七年期债，边际中标收益率也落于投标区间上限。
农发行今日增发的四期固息债，分别是该行今年第34期 、35期 、9期 和第23期 债的增发债。
具体发行条款如下：
34期三次增发 35期三次增发 9期三次增发 23期二次增发
-----------------------------------------------------------------------
招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息 10年固息
缴款日 7月10日 7月10日 7月9日 7月9日
起息日 5月15日 5月15日 2月20日 3月21日
发行期 7/8-7/10 7/8-7/10 7/8-7/9 7/8-7/9
上市日 7月16日 7月16日 7月15日 7月15日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.10% 0.15% 0.15%
票面利率 4.77% 4.82% 5.55% 5.48%
---------------------------------------------------------------------(完)
(发稿 丁淑琴；审校 黄凯)