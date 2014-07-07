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货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 16:20 BJT

香港股市：以平盘作收，博彩类股下挫

华润置地有限公司 和中国海外发展有限公司 分别上涨1.6%和1.7%，因一些城市的房地产政策有所放松。

香港交易及结算所有限公司 攀升3.1%至154.10港元，为2011年8月以来最高。此前Jefferies首次予以该公司“买入”评级，目标价为179港元。

中国中铁股份有限公司 上扬3.6%，中国北车股份有限公司 大涨7.4%，因市场预期下半年该行业投资将会增加。(完)
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