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货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 16:12 BJT

表格：LME金属库存最新变化--7月7日

路透伦敦7月7日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           159,350            +2,850
    锡            11,825              +110
    铅           213,600              持平
    锌           663,650            -1,000
    铝         5,038,525           -10,700
    镍           305,394              +858
    铝合金        35,400              持平
    NASAAC        63,440              持平
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据     库存分布         品种    库存数据    库存分布
 铜     <MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-G  铅      <MPB-STOCK  <0#MPBSTX-LOC-
        >            RD>                      S>          GRD>
 铝     <MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-G  锡      <MSN-STOCK  <0#MSNSTX-LOC-
        >            RD>                      S>          GRD>
 锌     <MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-G  铝合金  <MAA-STOCK  <0#MAASTX-LOC-
        >            RD>                      S>          GRD>
 镍     <MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-G  NASAA   <MNA-STOCK  <0#MNASTX-LOC-
        >            RD>                      S>          GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 高琦 审校 孙茉莉)
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