中国债市：例行缴准影响有限IRS小幅下行，后续仍关注基本面动向

路透上海7月7日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一小幅下滑，例行缴准日流动性未受明显冲击，资金价格仅小涨，有助稳定IRS走势，曲线稍显平坦化下行。

交易员指出，资金面稳中偏松的格局仍未现逆转迹象，加之定向央票证实为到期续做，政策面暂无需太担心，不过经济基本面的向好态势依旧是制约债市的一块心病，在近期大量经济数据公布前料观望气氛主导市场。

“下午比上午稍微回来点，还是小跌吧，长端稍微多一点，”上海一银行交易员称。

上海一券商交易员指出，今日虽为季初准备金例行调整日，但资金面供需两旺，受冲击有限，而IRS近期涨幅较猛，今日下滑更多只是延续了上周五冲高回落的惯性，后续在经济反弹预期的抑制下，IRS短期继续向下动力有限。

银行间市场周一主要回购加权利率 隔夜与七天小幅上涨。交易员表示，本月初例行缴准日因适逢周六而顺延至今日，资金面略显扰动，在场内出资方相对稳定情况下，资金需求有所增多，致短期资金供给稍显紧俏，以隔夜品种为甚。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。本月5日因适逢周末，补缴存准将延迟至7月7日(下周一)，因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，通常补缴较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.5500/3.6525 3.6375/3.7275 3.9100/3.9950 4.1400/4.2325 4.1279/4.4479

上日 3.6183/3.7267 3.7033/3.7889 3.9783/4.0608 4.2283/4.3131 4.2213/4.4871

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变动 -0.0683/-0.0742 -0.0658/-0.0614 -0.0683/-0.0658 -0.0883/-0.0806 -0.0934/-0.0392

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。