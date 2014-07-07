《路透晚报》--7月7日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低脱离五个半月高位，受获利了结卖盘拖累

日本股市日经指数周一收跌，因上交易日升至五个半月高位后，获利了结卖压涌现。日经指数收低0.4%，至15,378.44点，仍距离上周五的五个半月收盘高位15,437.13不远。但交投偏淡，受美国周末连续假期影响，成交量跌至一个月来最低。东证股价指数跌0.4%，至1,279.87，JPX-日经400指数跌0.5%，至11,621.21。

--中国股市：沪综指震荡近收平，新一轮退市制度改革启动冲击绩差股下跌

中国股市沪综指震荡近收平。上周五证监会启动新一轮退市制度改革，今日两市ST板块受此冲击整体下跌。沪综指收报2,059.927点，涨0.552点或0.03%，上证A股今日成交814亿元人民币，上交易日为835亿元。

--香港股市：以平盘作收，博彩类股下挫

香港股市收平盘，因地产板块的强势为澳门博彩类股的跌势所抵消。博彩类股近期曾大涨。恒生指数收平在23,540.92点。恒生国企指数亦收平。

--全球汇市：欧元兑英镑下跌，德国工业生产数据带来拖累

欧元下跌，兑英镑触及22个月低点，此前疲弱的德国工业数据凸显出欧元区和英国经济前景间的差异。而在上周强劲的就业数据出炉后，投资者也把美联储的预计升息时间提前到了2015年年中。这帮助美元指数接近近两周来的高点，目前报80.359.欧元/美元跌0.1%报1.3576美元，为7月26日以来最低。德国数据公布后，欧元/英镑跌至22个月最低点0.7914英镑。

--欧元债市：意大利与西班牙收益率微升，本周将发售一系列公债

意大利与西班牙公债收益率(殖利率)微升，本周稍晚将有一系列公债发售。但由于欧洲央行(ECB)的温和言论，评级较低的欧元区公债人气保持坚挺。意大利10年期公债收益率上涨2个基点至2.71%。意大利财政部将在稍晚公布公债到期日和规模等细节。西班牙10年期公债收益率上涨2个基点至2.68%。

--国际油市：布兰特原油触及111美元下方的三周低点，利比亚供应料增

布兰特原油触跌破111美元，触及逾三周低点，随着利比亚两座关闭近一年的港口准备恢复石油出口，外界预期供应将增加。0835 GMT，布兰特原油下跌0.21美元，报每桶110.43美元。美国原油较上周四跌0.36美元，报每桶103.70美元。美国周五因公共假期休市。

--金属期市：伦敦期铜下滑，供给趋紧限制跌幅

伦敦期铜下跌，交易商在一系列企业财报公布前趋于谨慎，不过铜价大体上守住了上周的3%涨幅，因供给比预期紧张。0836 GMT，伦敦期铜下滑0.39%至每吨7,122美元。期铜上周五下跌，但当周收高并创下去年9月以来的最大单周涨幅，使得年内迄今的跌幅缩减到3%。上海期交所主力9月期铜下跌1%，报每吨50,850元人民币，上周曾触及五个月高点。

--全球金市：金价承压，因股市走强和美国就业数据都削弱黄金避险魅力