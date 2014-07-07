路透伦敦7月7日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
* 欧元/美元：周五持续走贬，即将下探关键支撑1.3565/75。但我们仍然相信，市场很有可能弹回1.3620美元区域，而后再度测试，有可能往下走跌。
* 欧元/日圆：在数日陷入挣扎后，看来终究形成C波高点。整体看来，目前汇价很有可能加速探低。上弹空间料限于138.96日圆，倘若见到上述高点，应进行出脱。
* 美元/瑞典克朗：自周四攀抵高点后，市场即构筑上升三角图型，因此汇价可望上攻。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3592 1.3593 -0.01 -1.11 1.3745
美元/日圆 102.00 102.10 -0.10 -3.13 105.30
欧元/日圆 138.67 138.78 -0.08 -4.19 144.73
美元/瑞郎 0.8942 0.8941 +0.01 +0.16 0.8928
英镑/美元 1.7144 1.7158 -0.08 +3.55 1.6556
美元/加元 1.0649 1.0653 -0.04 +0.27 1.0620
澳元/美元 0.9360 0.9359 +0.01 +5.02 0.8913
新西兰元/美元 0.8736 0.8738 -0.02 +6.46 0.8206
澳元/日圆 95.490 95.560 -0.07 +1.75 93.850
新西兰元/日圆 89.120 89.210 -0.10 +3.14 86.410
英镑/日圆 174.90 175.18 -0.16 +0.33 174.33
澳元/新西兰元 1.0709 1.0707 +0.02 -1.28 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 龚芳; 审校 孙茉莉)