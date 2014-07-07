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货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 16:45 BJT

台湾央行：共发行3,368.5亿台币存单，存单发行余额增194.5亿

路透台北7月7日 - 台湾央行周一公布，共发行3,368.5亿台币存单，其中含1,200亿台币的364天期存单。与今日存单到期金额3,174亿相较，存单发行余额增加194.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,087.5

91天期 0.93 70.0

182天期 1.05 11.0

364天期 0.54 1,200.0

央行上日共发行1,077亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,936.75亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为负102亿台币，至周日累积超额准备为负306亿台币、加计前期1%的超额准备为674亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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