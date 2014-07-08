《分析师观点》台湾6月CPI稍高预期第三季料走扬，央行升息压力不大

路透台北7月8日 - 台湾主计总处周二公布，6月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.64%，略高于路透调查的升1.60%。
主计总处称，主因6月开始适用夏季用电费率，加上蔬菜因6月上旬豪雨强袭水伤，全月平均价格较上月涨幅明显，及部分家长馈赠保姆端午礼金。不过夏季水果正值盛产价跌与服饰折扣促销，抵销部分涨幅。
6月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期升0.81%。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
6月 5月
CPI（较上年同期） +1.64 +1.62r
路透调查（较上年同期） +1.60 --
CPI（较上月，经季节调整） +0.15 -0.04
核心CPI（较上年同期） +1.48 +1.46
WPI（较上年同期） +0.81 +1.19r
注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。
**市场评论**
--日盛投顾总经分析师 蔡素菁:
展望第三季为秋台旺季，加以时序陆续有中元节、中秋节等节庆，且第三季亦为夏季用电旺季，预估第三季CPI年增率将逼近2%；除非台风侵台较多，否则第三季CPI年增率高于2%的机会并不高，目前台湾央行升息压力还不大。
--大众银行分析师 陈森林：
6月的CPI虽然比预期稍高一点，但没有脱离太远，还算在预期范围内。走高的理由还是因为天候因素引起的蔬菜价格走高为主，不过这已让CPI连续三个月超过1.60%。
台湾央行在上次开会时提到，只要CPI没有超过2%，都还算温和且在可接受的范围内，加上油价没有进一步走高，我们认为目前的影响算是中性，央行不会太紧张。
**市场反应**
--台币兑美元 周一收盘贬值2.3分至29.960。
--台股加权股价指数 周一微收升0.11%，报9,520.20点。
--指标五年期公债103/10 殖利率收盘弹1.2基点报1.2450%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾中央银行今年6月底决议将官方利率维持在1.875%不变，连续12次维持利率不变。
--主计总处5月底对2014年全年经济成长率的预估为2.98%，CPI年成长率为1.53%。(完)
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(记者 高洁如; 审校 张喜良)