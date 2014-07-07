投行观点：港股第三季出现技术性反弹，潜在升幅最多6%--瑞信私人银行

路透香港7月7日 - 瑞信 的私人银行及财富管理部门周一称，预料第三季港股出现技术性反弹，恒生指数 高位25,000点，较现水平约有6%潜在升幅。

瑞信私人银行及财富管理部亚太区首席投资总监范卓云在记者会上称，恒生指数和恒生国企指数 于今年上半年跑输环球主要股市，但随着中国定向微调措施带动经济见底回稳后以及中港股市双向投资机制“沪港通”10月开通，此前被过度抛售的港股及中资股第三季将出现技术性反弹。

“港股及中资股此前落后于区内东南亚股市，在资金重新调配的带动下，估计恒生指数反弹空间在24,000-25,000点，国企指数区间为10,000-11,000点。”她并说，看好结构性改革受惠股如内地券商和港交所 ，并预料绩优互联网股下半年保持强势。

她并指出，最近港汇转强反映国际资金回流，主要受中国宏观经济因素影响。至于“占领中环”尚未引起市场波动，因这股争取政改行动相当有秩序，且金融管理局与银行作好防范使金融系统免受冲击。

“国际投资者最关注的是中央对香港政策持续性以及香港司法独立性，并对基本面和中长期发展展望带来影响。”她说。

恒生指数周一收跌0.02%，报23,540.92点，踏入7月以来累计升1.5%，上半年累计跌0.5%。国企指数收跌0.02%，报10,487.34点，本月累计升1.5%，上半年跌4.4%。

瑞信私人银行及财富管理部给予恒生指数12个月目标26,000点，国企指数目标11,500点。

范卓云称，对中国股票的评级维持中性，因第四季市场很可能重新聚焦内地影子银行融资活动产生的系统性风险，今年底和明年初信托基金将进入还款高峰期，而大量信托基金涉及房地产融资活动，有可能受房地产市场下滑冲击。

她说，“中国房地产市场已步入下滑周期，是未来一年最大的宏观风险因素。但相信市场继续波动式整固，而不是崩盘式调整，因老百姓的债务杠杆比率不高。”

该部门预期今年中国国内生产总值（GDP）增长7.2%，因定向微调措施效应显现，惟明年经济增速将降至6.6%，而中国政府稍后可能会下调明年增长目标。并认为中国不大可能推出大规模的货币宽松政策，如全面降低存款准备金率或调减政策利率。

范卓云称，继续看好人民币的中期前景，预期人民币兑美元在未来12个月将回升至6.10，因此认为短年期的点心债具有投资价值，包括个别由国企发行的优质点心债。（完）