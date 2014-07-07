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货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 20:48 BJT

《外汇专栏》美元兑日圆可望迎来上涨行情

**就业与物价**

美国方面，物价在小幅攀升。个人消费支出(PCE)物价指数5月上涨1.8%，为2012年10月以来最大涨幅，并高于今年4月1.6%的升幅。

此外，美国就业增幅6月上扬，备受关注的非农就业报告显示就业岗位新增28.8万个，失业率降至近六年低点6.1%。

浏览美国通胀和就业相关图表，请点选

link.reuters.com/duq93t

link.reuters.com/wam54t

投资者普遍可能认为这样的经济数据将最终导致美债收益率上行，日本投资者尤其会这么想。

其他人或许认为，叶伦执掌下的美联储将选择在较长时间内维持偏低利率，以试图吸收就业市场上的闲置产能并促进美国薪资大幅增长。

这可能会利好美国股市，而道琼工业指数 的确是在周四非农就业报告公布后首次站上了17,000点。

投资者拿钱下注，作出选择。

但无论怎样，现在的选择或许都牵涉到买入美元兑日圆。(完)
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