《外汇专栏》美元兑日圆可望迎来上涨行情

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
**就业与物价**
美国方面，物价在小幅攀升。个人消费支出(PCE)物价指数5月上涨1.8%，为2012年10月以来最大涨幅，并高于今年4月1.6%的升幅。
此外，美国就业增幅6月上扬，备受关注的非农就业报告显示就业岗位新增28.8万个，失业率降至近六年低点6.1%。
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投资者普遍可能认为这样的经济数据将最终导致美债收益率上行，日本投资者尤其会这么想。
其他人或许认为，叶伦执掌下的美联储将选择在较长时间内维持偏低利率，以试图吸收就业市场上的闲置产能并促进美国薪资大幅增长。
这可能会利好美国股市，而道琼工业指数 的确是在周四非农就业报告公布后首次站上了17,000点。
投资者拿钱下注，作出选择。
但无论怎样，现在的选择或许都牵涉到买入美元兑日圆。(完)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美