CNH动态：中美战略对话在即多头活跃，离岸即期一度破6.20关口

路透香港7月7日 - 离岸人民币现汇 周一早盘小幅走升，并一度升破6.20关口，中美战略对话在即，多头略显活跃，但整体交投仍显清淡，即期午盘后有所回跌。
“主要是中美战略对话在即，按惯例，美国肯定会敦促中国提升人民币汇率，市场也会有所提前反应，但中国经济的增速放缓及转型让不少投资者信心动摇。加上近期人民币中间价的连续走弱，市场方向并不非常明确。“一位中资大行交易员认为。
受美元指数上行的影响，人民币中间价 周一早报6.1658，已是连续第四日走弱，并创下一个月低点。
上周二香港金管局时隔18个月后再度入市干预港元汇率，多次向市场注资合共162.67亿港元，因港元汇价近期走势转强。
招商证券研发中心宏观研究主管谢亚轩认为，可把港元汇率视为人民币汇率走势的领先指标。“我们在5月下旬分析人民币汇率可能由弱转强，港元汇率本次触及强方保证亦传递了明确信号。”
招商证券最新报告称，6月以来人民币汇率明显走强。这是国内外形势变化的结果，人民币汇率主贬阶段趋于结束，未来将进入一个企稳回升阶段。
7月9-10日，第六轮中美战略与经济对话将在北京举行。
本地时间下午17:53时，离岸人民币现汇 尾盘报6.2032，较上日微升28点子或0.04%。早盘一度升至6.1990。
上周路透对14位分析师所作的调查显示，人民币多头头寸 规模为2月中旬以来最大。
中国央行周一强调，要进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
境内人民币兑美元 即期周一连续第二日收升，近较上周末收盘微幅上扬。尽管受美元指数上行的影响，人民币中间价连续第四日走弱，并创下一个月低点。但中美战略对话行将开始，外贸复苏迹象明显，均增强多头信心，人民币盘中一度升破6.20关口。
（完）
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(记者 赵红梅; 审校 黄凯)