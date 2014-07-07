更新版 1-台湾货币市场：短率稳中略跌，本周资金料重返平稳宽松

* 市场整体资金宽裕

* 利率平稳中带有下滑压力

* 周五将标售两年期存单，利率预期走扬 (新增准备数据及存单发行细节)

记者 林妙容

路透台北7月7日 - 台湾银行间短率周一持于近期交投低位，短票利率且有微幅下滑。市场人士指出，今日整体市场资金宽松，但因一年期存单交割令银行间略有不均，惟不影响利率，预料本周资金情势平稳趋松。

银行间资金调度人士表示，时序尚在提存期初，各家银行可供运用的闲置资金充裕，大型上市柜公司现金股利发放亦未正式发酵，令市场对本周的利率预期均落在区间低位，走高的可能性不大。

〞过完旬底钱就滥了...但长天期利率走高有机会。〞一位中型民营银行资金调度主管说。

另一大型行库交易员亦指出，目前短率反应市场资金宽松维持低位，但对长期利率的预期则有些微妙改变，甚至受到公债市场殖利率走扬的心理影响，上周五已先行反应在央行一年期存单的标售上。

他们指出，一年期存单标售结果高于预期，主要因市场对台湾升息时点的预估分歧，部分投行甚至将台湾升息时点预估拉近至今年第四季。这使得本周五将标售的273天期国库券及两年期存单，都将遭遇升息预期的考验，标售结果有机会较前次利率走高。

上周五标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.54%，高于市场预期的0.519%附近。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收在0.387%；今日区间在0.295-0.400%，同上日；一周拆款利率区间在0.378-0.435%，上日在0.380-0.430%。

**短票利率略跌**

短票方面，大型票券公司资金调度人士表示，今日发票量略有增温，资金缺口并不大，有利成交利率再度向底部挪移；不过大型行库买票利率较为坚持，令利率区间高位松动的速度较慢。

票券商指出，与银行承作的30天自保票利率底部今日已触及0.58%，已重返6月初的水平，但因本月中旬过后，预料企业为现金股利发放的资金需求将逐步增加，发行量有机会跳升，资金缺口增大令短票利率再下不易，估本周利率底部将持于今日水准。

〞股利发放的效应在7月中以后会比较明显，银行也不可能在这时候再让(短票)利率往下。〞一票券商交易员说。

与银行承作的30天自保短票利率今日成交以0.58-0.60%为主，上日主要在0.60%；免保票仍见成交在0.60-0.62%，利率较无松动。根据台湾集保的资料，7月4日的30天自保短票买卖断平均成交利率0.597%。

台湾央行周一公布，共发行3,368.5亿台币存单，其中含1,200亿台币的364天期存单。与今日存单到期金额3,174亿相较，存单发行余额增加194.5亿。

本周央行存单到期总额为1兆1,955亿台币，其他交易日存单到期金额分别为周二969.5亿、周三815亿、周四3,330亿及周五3,666.5亿。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为负192亿台币，累积超额准备为负498亿台币、加计前期1%的超额准备为482亿台币。

**RP利率大致不变**

台湾债券市场附买回(RP)利率仍持稳。虽然特定投信自市场抽回资金，不过整体市场资金尚充裕，并未对利率造成波动。

交易员表示，投信的资金情势有些多缺不一，不能排除有寿险公司因资金运用有了更好的去处，因此降低了在基金的布局投资，因此赎回基金。不过目前为止，投信缺钱的情况并非全面，也尚不清楚这个情况是否会持续。

〞有一家投信被赎回，其他投信大都还好，没什么变动。〞一家大型证券商交易员说。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%。30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，均同上日。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%，上日在0.50-0.56%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。