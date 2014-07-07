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货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 19:07 BJT

欧洲金融：欧洲央行执委科尔称将在“很长一段时间”需要宽松货币环境

路透巴黎7月7日 - 欧洲央行执委科尔称，将在“很长一段时间”需要宽松的货币环境。(完)
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