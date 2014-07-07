国际油市：亚洲380-cst燃料油较新加坡现货转为贴水，且触及近两个月低点

路透新加坡7月7日 - 亚洲380-cst燃料油在连续两周维持现货升水状态后，周一转为贴水且价差降至近两个月低点，交易员称这是因为市场对重质燃料油的需求低迷。
路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货价每吨贴水0.16美元，上周五为每吨升水0.69美元。
终端用户需求，特别是船用油需求，一直都疲弱。船用油价格通常与原油走势联动。
虽然西方7月运抵亚洲的燃料油下滑了逾10%，但疲弱需求仍令商业库存保持在高位。
根据贸易代理商IE Singapore的数据，在截止7月3日当周，新加坡岸上燃料油库存增加6%，达到五周高位2,319.9万桶。
一位在新加坡的交易员称，一些卖家的油轮目前基本都是满仓。数家大贸易商也下调价格来出售船用油。
嘉能可向BP售出2万吨180-cst燃料油，船期是7月22-26日，较新加坡现货价每吨贴水1.50美元。
嘉能可向KIB Energy售出4万吨180-cst燃料油，船期是8月2-6日，较新加坡现货价每吨贴水1美元。
Mercuria向兴隆售出2万吨180-cst燃料油，船期是7月22-26日，较7月现货价每吨贴水1.50美元。
Lukoil向维多出售2万吨180-cst燃料油，船期是7月22-26日，较新加坡现货价每吨贴水1.50美元。（完）
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(编译 高琦 审校 田建华)