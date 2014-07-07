东南亚股市：印尼股市录得三个月来最大日涨幅，马来西亚创纪录收盘位

路透曼谷7月7日 - 印尼股市周一录得三个月来最大单日涨幅，因印尼卢比汇率上涨且资金流入大型股。马来西亚股市则触及纪录收盘高位，银行股领涨。
海外投资者再度开始小心翼翼的在股市建仓，距离印尼总统大选还有两天。投资者买进大型企业股票，比如Telkom Indonesia 和Bank Rakyat Indonesia 。
外资在三天里对印尼股票的净买入量创下了纪录，达到7,606亿卢比。
印尼股市 收涨1.7%，为4月1日以来最大单日涨幅。印尼卢比兑美元升至五周高点。
马来西亚股市 收涨0.4%，创下纪录收盘高位1,892.50点，投资者对Maybank 和Public Bank 的买兴活跃。
泰国股市 收在心理关口1,500点上方。新加坡股市连续第五个交易日收涨。越南股市 收在近三个月高点。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 435.97 3.57 +0.83 +12.26 388.37
新加坡 3291.57 19.32 +0.59 +3.92 3167.43
马来西亚 1892.50 7.59 +0.40 +1.37 1866.96
泰国 1503.21 7.38 +0.49 +15.75 1298.71
印尼 4989.03 83.21 +1.70 +16.72 4274.18
菲律宾 6999.10 36.82 +0.53 +18.83 5889.83
越南 590.69 1.34 +0.23 +17.05 504.63
(完)
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