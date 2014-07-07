国际油市：亚洲石脑油裂解价差大体持平，市场供不应求

路透新加坡7月7日 - 周一亚洲石脑油裂解价差大体持平，报每吨149.33美元，不过仍比一个月前水准高出近11%，因即期供应紧张且市场有很好的需求。
交易商称，马来西亚的Titan上周可能买入了8月21-25日运抵的石脑油，但是结果尚不得知。该公司在6月27日买入8月11-15日运抵的船货，成本加运费价为每吨较日本报价升水约10美元。
印度出口减少也支撑石脑油市场。路透数据显示，印度7月出口降至60万吨之下，而6月出口则为70万吨左右，后者是去年9月以来最高月度出口量。
交易商称，印度一系列炼厂断供和检修或限制了石脑油出口。Essar Oil周六将40万桶产能减少近一半，因要对一原油部门相关的管道维修。
交易商称，Essar Oil没有通过标售出售7月装运的石脑油，不过其售出一批6月船货。
新加坡现货市场达成两笔汽油交易，但是没有达成石脑油交易。
壳牌向联合石化出售一批92号汽油，7月26-30日装运，价格为每桶122.80美元。
维多从托克(Trafigura)买入一批95号汽油，8月2-6日装运，价格每桶125.10美元。(完)
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(编译 田建华; 审校 高琦)