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货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 21:40 BJT

美国股市：开低，从创纪录水准小幅回撤

路透纽约7月7日 - 周一美国股市开低，从创纪录水平小幅回撤，因投资者在财报季前不愿大举押注。

道琼工业指数 开盘跌64.96点或0.38%，报17,003.3点；标准普尔500指数 走低5.81点或0.29%，至1,979.63点；Nasdaq指数 下跌11.29点或0.25%，报4,474.63点。(完)
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