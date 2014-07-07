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货币新闻 | 2014年 7月 7日 星期一 23:05 BJT

USDA报告：7月3日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透7月7日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 07/03/2014 06/26/2014 06/26/2014 07/04/2013

初值 修正值 前值

小麦 417,063 347,411 335,389 784,843

燕麦 0 0 0 87

大麦 347 1,665 1,665 223

玉米 1,080,525 886,949 872,960 208,893

高粱 4,888 3,836 3,836 4,972

大豆 59,959 74,324 72,804 67,442

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 2,267,143 3,082,730

燕麦 100 300

大麦 　 4,642 3,665

玉米 38,937,286 14,983,362

高粱 3,574,412 1,494,979

大豆 42,659,339 35,090,098

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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