欧洲汇市：英镑从高位回落，关注英国工业数据

* CFTC数据显示，绝对多数投资人仍看好英镑后市

* 英镑兑欧元录得两周来最大单日跌幅

路透伦敦7月7日 - 在英镑贸易加权指数上周触及约六年高位后，英镑周一下滑，因一些投资者获利了结，未来几天公布的数据可能将决定英镑是否重拾升势。

英国周二将公布工业数据，周三将公布RICS房价指数，关键的英国贸易数据将在周四出炉，预期将显示英国5月贸易赤字收窄。

总的来说，英国经济数据稳定改善，将继续有助英镑表现，燃点对英国央行将成为金融危机后第二家升息的发达国家央行。新西兰央行是目前唯一一家升息的发达国家央行。

英镑兑美元 盘中最低跌至1.7113美元，之后小幅反弹至1.7121美元，日内下滑0.25%，但仍接近上周触及1.7180美元的约六年高位。在美国长周末假期结束后，纽约的交易员周一回场。

周一稍早德国公布的工业数据疲弱后，英镑兑欧元 触及22个月高位，之后英镑兑欧元下跌，录得两周来最大单日跌幅，下挫0.25%，至0.79405英镑。交易商表示，英镑兑欧元的走势，主要受企业对冲欧元的需求推动。

CFTC数据显示，截至6月24日该周，尽管短期投资者进一步降低英镑多头头寸，但他们仍认为，英镑兑其他任何主要货币将有潜力进一步上涨。

Bank of Tokyo-Mitsubishi策略师Lee Hardman表示，他仍预期英镑短期上涨。

“经济看来强劲，英国央行将逐渐走向升息，”他说。(完)

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