纽约期市：ICE期糖下挫，阿拉比卡咖啡大跌至四个半月低位后缩减跌幅

路透纽约/伦敦7月7日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一大跌约2%，因投机者降低的多头头寸规模小于预期。阿拉比卡咖啡期货缩减跌幅，因投资者卖盘枯竭，之前伦敦和纽约市场均挫跌至四个半月低位。

纽约和伦敦可可期货几无变动，市场将焦点放在即将公布的欧洲可可加工数据。

ICE原糖期货下挫，10月原糖期货 收跌0.30美分，或1.7%，报每磅17.51美分，之前触及2月20日来最低17.34美分。该合约在上周收在200日移动均线下方后扩大跌幅。在美国结束长周末假期后，原糖市场大跌。

“交易商持仓报告(COT)显示小量下降，降幅小于人们预期，”INTL FCStone糖和乙醇经理Bruno Lima说。

周五最新COT数据显示，在截至7月1日该周，ICE糖投机者将其净多头头寸减少11,182口，至109,473口。

Lima说，7月合约上周有少量合约交割，是市场的疲弱信号。

美国国内蔗糖期货 下挫约8%，因担心供应不断增加。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 收跌4.20美元，或0.9%，报每吨462.00美元。

交易员表示，阿拉比卡咖啡期货下挫，因投机性卖出引发止损卖单，但在尾盘价格缩减跌幅，因这些卖盘枯竭。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 下跌0.70美分，或0.4%，收报每磅1.7110美元。

LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 跌18美元，或0.9%，报每吨2,038美元。

指标ICE次月可可期货 收跌7美元，或0.2%，报3,099美元。LIFFE-9月可可期货 收平在每吨1,924英镑。(完)

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