纽约期市：ICE期糖下挫，阿拉比卡咖啡大跌至四个半月低位后缩减跌幅

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透纽约/伦敦7月7日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一大跌约2%，因投机者降低的多头头寸规模小于预期。阿拉比卡咖啡期货缩减跌幅，因投资者卖盘枯竭，之前伦敦和纽约市场均挫跌至四个半月低位。
纽约和伦敦可可期货几无变动，市场将焦点放在即将公布的欧洲可可加工数据。
ICE原糖期货下挫，10月原糖期货 收跌0.30美分，或1.7%，报每磅17.51美分，之前触及2月20日来最低17.34美分。该合约在上周收在200日移动均线下方后扩大跌幅。在美国结束长周末假期后，原糖市场大跌。
“交易商持仓报告(COT)显示小量下降，降幅小于人们预期，”INTL FCStone糖和乙醇经理Bruno Lima说。
周五最新COT数据显示，在截至7月1日该周，ICE糖投机者将其净多头头寸减少11,182口，至109,473口。
Lima说，7月合约上周有少量合约交割，是市场的疲弱信号。
美国国内蔗糖期货 下挫约8%，因担心供应不断增加。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 收跌4.20美元，或0.9%，报每吨462.00美元。
交易员表示，阿拉比卡咖啡期货下挫，因投机性卖出引发止损卖单，但在尾盘价格缩减跌幅，因这些卖盘枯竭。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 下跌0.70美分，或0.4%，收报每磅1.7110美元。
LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 跌18美元，或0.9%，报每吨2,038美元。
指标ICE次月可可期货 收跌7美元，或0.2%，报3,099美元。LIFFE-9月可可期货 收平在每吨1,924英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美