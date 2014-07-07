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货币新闻 | 2014年 7月 8日 星期二 04:09 BJT

表格：截至7月6日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿7月7日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 07/06/14 06/29/14 07/06/13 五年均值

棉花生长状况 - 优 13 12 10 -- - 良 42 41 34 -- - 普通 32 34 32 -- - 差 9 9 15 -- - 很差 4 4 9 --

玉米生长状况 - 优 21 20 17 -- - 良 54 55 51 -- - 普通 20 20 24 -- - 差 4 4 6 -- - 很差 1 1 2 --

大豆生长状况 - 优 15 15 12 -- - 良 57 57 55 -- - 普通 23 23 26 -- - 差 4 4 5 -- - 很差 1 1 2 --

稻米生长状况 - 优 20 19 26 -- - 良 50 50 43 -- - 普通 25 26 26 -- - 差 5 5 4 -- - 很差 0 0 1 --

冬麦生长状况 - 优 5 5 8 -- - 良 26 25 26 -- - 普通 25 26 24 -- - 差 22 22 18 -- - 很差 22 22 24 --

春麦生长状况 - 优 12 11 13 -- - 良 58 59 59 -- - 普通 24 25 23 -- - 差 4 4 4 -- - 很差 2 1 1 --

棉花现蕾率 53 36 49 60 棉花结铃率 12 7 9 16 玉米吐丝率 15 5 6 18 大豆出苗率 98 94 94 97 大豆开花率 24 10 9 21 稻米抽穗率 　　　　　　17 9 9 14 冬麦收割率 57 43 55 60 春麦抽穗率 47 26 41 47(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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