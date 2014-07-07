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货币新闻 | 2014年 7月 8日 星期二 07:56 BJT

日本数据：6月银行放款余额较上年同期增加2.3%--央行

路透东京7月8日 - 日本央行周二公布，日本6月银行放款较上年同期增加2.3%。

包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为476.153万亿(兆)日圆(4.68万亿美元)。

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动百分比)：

6月 5月 4月

含信金银行 +2.3 +2.2* +2.0*

不含信金银行 +2.5 +2.4 +2.2

注：*表示修正数据。

浏览完整表格，请点击： (here) (完)

(编译 徐文焰；审校 王兴亚)
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