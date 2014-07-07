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货币新闻 | 2014年 7月 8日 星期二 06:53 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--7月8日至7月15日

汤森路透7月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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7月 8日 AMC Q2 2014 美国铝业(Alcoa) 0.12 17 0.07

7月10日 BMO Q3 2014 Family Dollar -0.03 25 1.05

7月11日 11:00 Q2 2014 Fastenal 1.01 13 0.41

7月11日 12:00 Q2 2014 富国(Wells Fargo) 1.01 29 0.98

7月14日 BMO Q2 2014 花旗(Citigroup) 0.33 24 1.34

7月15日 BMO Q2 2014 Comerica Incorporated 0.51 31 0.76

7月15日 AMC Q2 2014 CSX Corp. 3.11 25 0.52

7月15日 BMO Q2 2014 高盛(Goldman Sachs) 0.29 23 3.70

7月15日 AMC Q2 2014 英特尔(Intel Corp.) 1.54 38 0.39

7月15日 BMO Q2 2014 强生(Johnson & Johnson) 1.30 16 1.48

7月15日 11:00 Q2 2014 摩根大通(JPMorgan Chase & Co.) 0.48 25 1.60

7月15日 AMC Q2 2014 雅虎(Yahoo, Inc.) 0.38 27 0.35

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 许娜)
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