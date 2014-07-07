《全球汇市》美元涨势暂停，市场缺乏新的指引

“由于今年多数根据市场共识进行的交易都不成功，投资者未来可能要等到市场转向的证据变得具有压倒性优势后，才会投身其中并形成趋势。”
英镑和加元等近期表现强劲的货币回吐了部分近期涨幅。英镑兑美元 下滑至1.7130，此前连续第二次上破2008年10月以来高位1.7180未果。
加元兑美元 跌至1.0684加元，进一步离开上周触及的六个月高点1.0620加元。
与之形成对比的是，投资者追捧先前备受打击的澳元，帮助推动澳元兑美元 从上周触及的两周低位0.9327美元升至0.9363。
不过澳元仍远低于0.9505的近期高位，因为市场仍未从澳洲央行最近试图口头打压澳元的影响中恢复过来。
亚洲周二仅有零星的二线数据出炉，不过中国周三将公布通胀数据，美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三也将发布会议记录。
美联储官员拉克尔和柯薛拉柯塔定于周二稍晚发表讲话，拉克尔演讲的主题为经济前景，柯薛拉柯塔的主题为货币政策与经济。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3607 1.3604 +0.02 -1.00 1.3745
美元/日圆 101.82 101.82 +0.00 -3.30 105.30
欧元/日圆 138.55 138.52 +0.02 -4.27 144.73
美元/瑞郎 0.8930 0.8935 -0.06 +0.02 0.8928
英镑/美元 1.7132 1.7126 +0.04 +3.48 1.6556
美元/加元 1.0679 1.0682 -0.03 +0.56 1.0620
澳元/美元 0.9372 0.9372 +0.00 +5.15 0.8913
新西兰元/美元 0.8747 0.8756 -0.10 +6.59 0.8206
澳元/日圆 95.430 95.430 +0.00 +1.68 93.850
新西兰元/日圆 89.060 89.150 -0.10 +3.07 86.410
英镑/日圆 174.44 174.38 +0.03 +0.06 174.33
澳元/新西兰元 1.0707 1.0694 +0.12 -1.30 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 张荻/王丽鑫/徐文焰；审校 王兴亚/李春喜/白云)