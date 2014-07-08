金砖国家：7月7日股汇市收盘纵览

路透7月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月7日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周一收报1,064.33点。
中国股市：沪综指震荡近收平，新一轮退市制度改革启动冲击绩差股下跌
香港股市：以平盘作收，博彩类股下挫
中国汇市：人民币即期连续第二日收升，中美战略对话前再试6.20关口
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拉美股市：拉美股市周一在交投淡静中收低，投资者更易受美国股市表现的影响，后者从纪录高位拉回。巴西股指 领跌拉美股市，最终收低0.47%报53,801.83点。
拉美汇市：拉美货币走软，跟随美股跌势
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南非股市：南非股市主要股指盘中一度创下纪录高位，之后失去上涨动力，最终微幅收低，因投资者从海外主要市场的颓势中寻找线索。指标Top-40绩优股指数 收低0.44%，报46,873点；综合指数 下滑0.35%，报51,877点。
南非汇市：兰特兑美元走软，因罢工持续及美元走强
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印度股市：印度NSE指数连续第三日涨至纪录高位，BSE指数升逾26,000点，由于Infosys即将公布业绩，大盘因科技类股涨势受到提振，而且对总理莫迪的谨慎财政预算案报有希望。指标BSE指数 涨0.53%，报26,100.08点，创下纪录收盘高位；NSE指数 收高0.46%，报7,787.15点。
印度汇市：印度卢比创下近三周最大单日跌幅，在本周印度公布联邦预算前，投资者持谨慎态度，同时由于美国独立日假期缺少美元流入，亦打压卢比。卢比兑美元 收报60.0125/0225，上周五收报59.72/73。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 上涨1.54%，报749.64点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下滑0.1%，至34.4550卢布；卢布兑欧元 跌0.3%，至46.9000卢布。(完)
(整理 于春红; 审校 李爽)