《中国报摘》--中国证券报7月8日

中国个股：艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
* 头版头条:
--国务院总理李克强表示，中国将继续加强预调微调，实施定向调控，一是激发市场活力，二是增加公共产品有效供给，三是支持实体经济发展。中国有能力、有条件继续使经济运行保持在合理区间，实现全年经济社会发展的主要目标任务。
* 其他:
--从权威人士处获悉，目前多家金融租赁公司对于资产证券化业务跃跃欲试，五家公司已经上报了各自的产品方案，预计首批金融租赁公司资产证券化产品规模为60-70亿元人民币。
--上海发布国企发展混合所有制经济的若干意见，提出以发展公众公司为主要形式推进混合所有制，3-5年基本完成国企公司制改革。
--国税总局出台支持上海自贸区创新税收服务的10项税收新政，包括网上自动赋码、网上发票应用、网上区域通办、网上自主办税、网上审批备案、网上资格认定、网上信用评价等。
--国家发改委批复新建青海省花土沟民用机场工程和西藏自治区林芝机场航站区改扩建工程的可行性研究报告，总投资近20亿元。
--东方电气 刊登发行公告，将发行期限为六年的A股可转债募资40亿元，投向海外项目及研发提升项目。
--继上周大幅下调煤价后，神华 本周再度加大价格优惠措施，另外，中煤集团、大同煤业、潞安集团等也纷纷下调煤炭指导价。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 张喜良)
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
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路透上海5月4日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.22%至92.92；SDR篮子指数微升至94.25，BIS篮子指数升至93.82。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.02%，SDR篮子指数跌1.31%，BIS指数跌2.52% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8957 -65 欧元 7.512 228 日圆 6.1208 330 港元 0.8862