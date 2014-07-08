《中国报摘》--中国证券报7月8日

--国务院总理李克强表示，中国将继续加强预调微调，实施定向调控，一是激发市场活力，二是增加公共产品有效供给，三是支持实体经济发展。中国有能力、有条件继续使经济运行保持在合理区间，实现全年经济社会发展的主要目标任务。