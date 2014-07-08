中国金融：金融租赁公司首批资产证券化规模预计达60-70亿元--报载

中国个股：艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
路透上海7月8日 - 中国金融机构资产证券化业务正持续推进。中国证券报周二引述权威人士称，目前多家金融租赁公司对于资产证券化跃跃欲试，预计首批金融租赁公司资产证券化产品规模为60-70亿元人民币。
报导并指出，五家公司已经上报了各自的产品方案，从现在的情况来看，首单产品正式落地只是时间问题。
中国银监会今年3月发布金融租赁公司管理办法，办法实行分类管理制度，允许符合条件的金融租赁公司开办发行金融债、资产证券化等升级业务，并允许金融租赁公司试点设立子公司。
报导还引述专家和业内人士认为，在高层提出重视装备制造业以及一系列支持政策出台的背景下，高端装备制造业正迎来新一轮发展机遇。航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备等前期投入大，研发周期较长，需要大量资金支持，而这些都非常符合资产证券化业务的特点。
银监会披露的数据显示，截至2014年5月末，全国共有24家金融租赁公司，行业总资产11,334亿元。（完） (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
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路透上海5月4日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.22%至92.92；SDR篮子指数微升至94.25，BIS篮子指数升至93.82。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.02%，SDR篮子指数跌1.31%，BIS指数跌2.52% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8957 -65 欧元 7.512 228 日圆 6.1208 330 港元 0.8862