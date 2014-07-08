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亚洲 | 2014年 7月 8日 星期二 08:14 BJT

中国金融：金融租赁公司首批资产证券化规模预计达60-70亿元--报载

路透上海7月8日 - 中国金融机构资产证券化业务正持续推进。中国证券报周二引述权威人士称，目前多家金融租赁公司对于资产证券化跃跃欲试，预计首批金融租赁公司资产证券化产品规模为60-70亿元人民币。

报导并指出，五家公司已经上报了各自的产品方案，从现在的情况来看，首单产品正式落地只是时间问题。

中国银监会今年3月发布金融租赁公司管理办法，办法实行分类管理制度，允许符合条件的金融租赁公司开办发行金融债、资产证券化等升级业务，并允许金融租赁公司试点设立子公司。 　

报导还引述专家和业内人士认为，在高层提出重视装备制造业以及一系列支持政策出台的背景下，高端装备制造业正迎来新一轮发展机遇。航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备等前期投入大，研发周期较长，需要大量资金支持，而这些都非常符合资产证券化业务的特点。 　

银监会披露的数据显示，截至2014年5月末，全国共有24家金融租赁公司，行业总资产11,334亿元。（完） (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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