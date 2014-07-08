中国金融：金融租赁公司首批资产证券化规模预计达60-70亿元--报载

报导并指出，五家公司已经上报了各自的产品方案，从现在的情况来看，首单产品正式落地只是时间问题。

报导还引述专家和业内人士认为，在高层提出重视装备制造业以及一系列支持政策出台的背景下，高端装备制造业正迎来新一轮发展机遇。航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备等前期投入大，研发周期较长，需要大量资金支持，而这些都非常符合资产证券化业务的特点。