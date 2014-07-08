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亚洲 | 2014年 7月 8日 星期二 08:57 BJT

更新版 1-韩股业绩：三星电子初估第二季获利大降24.5%，为两年来最差表现

一些分析师称，在中低端智能手机市场，三星可能不得不大幅降低售价以保住市场份额，而这么做将进一步挤压利润率。

三星周二还指出，第二季营收可能下降9.5%至52万亿韩元，为公司2009年采用新会计标准以来的首次按年下滑。分析师的预估则为54万亿韩元。

三星股价周一下跌1.1%，不过周二略微高开。(完) (编译/审校 张明钧/郑茵/徐文焰/于春红/张荻)
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