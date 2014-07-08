《全球重要经济事件一览表》--7月8日-7月15日

路透7月8日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
7月8日(二)
布鲁塞尔--欧元区财长会议。
美国夏洛特--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参加夏洛特扶轮社的午餐会，并就经济前景发表演讲(1700)。
美国明尼阿波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“货币政策与经济”发表演讲(1745)。
巴黎--欧洲央行监管委员会主席努伊在巴黎讲话(0645)。
巴黎--巴黎欧洲金融市场协会金融论坛(至7月9日)。发言者包括：法国央行总裁诺亚、俄罗斯央行第一幅总裁Sergey Shvetsov、法国央行市场部门主管Alexandre Gautier以及欧洲央行执委普雷特。
东京--日本央行副总裁中曾宏就日本的经济与货币政策发表演讲(0345)。
马德里--西班牙央行总裁林德参加Nueva经济论坛组织的餐会(0700)。
7月9日(三)
北京--中美第六轮战略与经济对话(至7月10日)。美国财政部长杰克卢、国务卿克里、中国国务院副总理汪洋和国务委员杨洁篪将出席。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布6月会议记录(1800)。
华盛顿--美国财政部负责国内金融的次长Mary Miller在消费者金融保护局合办的活动上讲话，该活动关于美国发布国际学生评估项目(PISA)金融知识评测数据。(1430)
伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至7月10日)。
伦敦--欧洲央行总裁德拉吉主持意大利著名经济学家托马索·帕多阿-斯基奥帕(Tommaso Padoa-Schioppa)纪念演讲活动。(1830)
雅典--经济学家会议-与希腊政府举行圆桌会议-欧洲大反思-希腊的巨大转折点(至7月10日)。发言者包括：希腊总理萨马拉斯和财长Gikas Hardouvelis。
悉尼--澳洲央行支付政策主管Mark Manning在2014年全球投资者/ISF悉尼会议上发表讲话(2300)。
7月10日(四)
伦敦--英国央行将宣布利率决定。
美国肖尼--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治参加该行俄克拉荷马城分行主办的商业与社区领袖餐会，并就美国经济与货币政策发表演讲(1715)。
7月11日(五)
美国怀俄明--第六届落矶山经济峰会。发言者包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、亚特兰大联储银行总裁洛克哈特以及费城联储银行总裁普洛瑟。
7月14日(一)
斯特拉斯堡--欧洲央行总裁德拉吉将出席欧洲议会经济与货币事务委员会的季度听证会。
东京--日本央行货币政策会议(至7月15日)。
7月15日(二)
伦敦--英国央行总裁卡尼、副总裁贝利、副总裁Donald Kohn、副总裁Martin Taylor以及金融政策委员会(FPC)委员将列席财政委员会，议题为6月金融稳定报告(0900)。
悉尼--澳洲央行将发布7月货币政策会议记录(0130)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 洪曦; 审校 张荻)