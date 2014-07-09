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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 10:54 BJT

《香港重要政经日程》--7月9日-7月18日

================== 今日重要政经消息=================

7月9日（周三）

-- 利标品牌 首日挂牌。

-- 绿叶制药 首日挂牌。

-- 天鸽互动 首日挂牌。

================== 近期重要政经消息=================

7月10日（周四）

-- 盛诺集团 首日挂牌。

-- 中国新城市 首日挂牌。

-- 迅销 公布第三季度业绩。

7月11日（周五）

-- 依波路 首日挂牌。

-- 先达国际 首日挂牌。

-- 博大绿泽 首日挂牌。

-- 中国飞机租赁 首日挂牌。

-- 恒宝企业 首日挂牌。

--10:30 霭华押业 股东周年大会。

--11:00 华侨城 股东特别大会。

7月14日（周一）

　-- 6月份外汇基金境外资产数字。

--10:00 富豪酒店 股东特别大会。

--10:45 世纪城市 股东特别大会。

7月15日（周二）

-- 中国圣牧 首日挂牌。

-- 林麦集团 公布中期业绩。

--11:00 勒泰商业地产 股东特别大会。

7月16日（周三）

--10:00 好孩子 股东特别大会。

--11:00 光汇石油 股东特别大会。

--15:00 I.T Limited 股东周年大会。

--16:00 远东控股 股东特别大会。

7月17日（周四）

-- 香港公布4-6月失业率。

-- 维达国际 公布中期业绩。

--16:00 万达商业地产 股东特别大会。

*7月18日（周五）

--10:30 香港教育 股东特别大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
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