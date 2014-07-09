《香港重要政经日程》--7月9日-7月18日

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
================== 今日重要政经消息=================
7月9日（周三）
-- 利标品牌 首日挂牌。
-- 绿叶制药 首日挂牌。
-- 天鸽互动 首日挂牌。
================== 近期重要政经消息=================
7月10日（周四）
-- 盛诺集团 首日挂牌。
-- 中国新城市 首日挂牌。
-- 迅销 公布第三季度业绩。
7月11日（周五）
-- 依波路 首日挂牌。
-- 先达国际 首日挂牌。
-- 博大绿泽 首日挂牌。
-- 中国飞机租赁 首日挂牌。
-- 恒宝企业 首日挂牌。
--10:30 霭华押业 股东周年大会。
--11:00 华侨城 股东特别大会。
7月14日（周一）
-- 6月份外汇基金境外资产数字。
--10:00 富豪酒店 股东特别大会。
--10:45 世纪城市 股东特别大会。
7月15日（周二）
-- 中国圣牧 首日挂牌。
-- 林麦集团 公布中期业绩。
--11:00 勒泰商业地产 股东特别大会。
7月16日（周三）
--10:00 好孩子 股东特别大会。
--11:00 光汇石油 股东特别大会。
--15:00 I.T Limited 股东周年大会。
--16:00 远东控股 股东特别大会。
7月17日（周四）
-- 香港公布4-6月失业率。
-- 维达国际 公布中期业绩。
--16:00 万达商业地产 股东特别大会。
*7月18日（周五）
--10:30 香港教育 股东特别大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。