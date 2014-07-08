港报财经评论：热钱重临，短追落后--信报7月8日

热钱重临，短追落后/ 习广思

港汇走强原因众说纷纭，财经事务及库务局局长陈家强指出，这是QE热钱作怪。美国推行QE多年，热钱四围走，近期游资风险胃纳加大，情况令人担心。上周提及，所谓热钱和资金流，在第二季尤其是欧洲多番吹风放松的时候，已不断涌入高息资产，以及新兴市场股债汇，部分原因是新兴市场风险下降；其次是资金套利赚钱所致。虽然全球股市早成为资金市，但港股缺水这么长时间，突然间见资金重来，投资者见风使舵炒番转之余，亦不妨留意一下热钱的脚印。如何解释近期港汇之强？是否意味着热钱流入买港股？抑或只属季节性因素而已？

观察“信报香港资金流向综合指标”三个月走势，香港资金流在6月底曾因季度结因素一度下挫，但在7月后明显抽升至三个月高位。正如金管局及“市场”的解读，背后可以有很多原因，一是企业的派息期高峰，二是大型集资活动如中信泰富 近400亿港元配股活动，三是近期香港IPO市道回暖。要回答第二个问题，实在相当困难。从过去的资金流表现来看，港股表现与资金流有一定关系，尤其是金管局在2012年10月后曾28度入市注资，恒指在一个季度内上涨8.7%。再以另一个反映亚洲货币强弱表现的指标ADXY来看的话，其走势对亚太区股市亦有启示。

上周曾提及，ADXY与新兴市场指数、MSCI亚洲（日本除外）指数及恒指的相关系数分别是0.75、0.71及0.62，反映其与几个指标的走势密切。近期ADXY走势正有回升迹象，货币升值配合着股票回升的趋势。在亚洲各个市场表现当中，中港股市在第二季可说大落后，中资股独憔悴。资金在第二季已有流入亚洲区的迹象，中港股市在7月后突然急追，颇有追落后的情况。然而，即使是资金流入追落后，情况会维持多久则是疑问，尤其港股成交在上周四增加后，上周五及周一似乎无以为继，资金流入能否持久有待观察。值得留意的是，ADXY中人民币比重达41.18%，近期回升转趋明显，与人民币现货价回升不无关系。这轮资金重回亚洲区，人民币会否也是一个目标？人民币止跌并回稳，会否带动中港股市短期上升？短期炒作之余，应该留意着热钱的脚印。

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美元兑日圆，本周考验101关/ 苏子

上周四当市场知悉美国公布甚为强劲的6月份就业报告结果后，令市场相信美国联储局提早加息的可能性上升，美元整体走势因而获得支持。

可惜踏入本周后，美元兑日圆的走势与市场情绪背驰，未见承接上周二至上周四的升势，反而跌破上周五的101.94日圆低位支持及50天平均线支持，破位后暂时最低曾见101.87日圆，此低位刚好为20天平均线支持所在。美元兑日圆踏入本周后便出现不升反跌的相反走势，如昨晚以近全日低位收市，反映汇价已错失了以单边市形式向上作出重大突破的机会；稍后一旦失守上周初的101.21日圆低位升至上周四的102.27日圆高位的76.4%调整目标及20天保历加通道的101.38日圆底部支持，上周初所造的101.21日圆低位势必面临严峻考验，若顺利破关而下，相信美元兑日圆后市较大机会逆着目前市场普遍看好的情绪进一步跌破101日圆支持关口，并考验5月的100.80日圆低位及上半年的100.73日圆低位支持。若成功创今年新低，预料大量以日圆作为融资货币的利差交易拆仓盘将会迫使日圆的波幅显着扩大，小心美元兑日圆届时很可能会迅即下试至100日圆心理关口甚至更低水平。

日本近期公布的4月份领先指标大幅下跌1.6%，反映日本经济稍后或有较明显的放缓风险，令日本央行有藉口加推刺激经济的不利日圆措施。但目前日圆汇价却一直对利淡因素全无反应，甚至出现应跌不跌的异常走势。因此，小心美元兑日圆本周一旦跌破上周低位收市后，或令到日圆会突然转强过来。目前看淡美元兑日圆的投资者可伺机建立短仓博跌至今年新低。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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