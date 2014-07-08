港报财经评论：港交所出众，下站冲160元--经济日报7月8日

港交所出众，下站冲160元/ 林瑞芬

恒指昨微跌0.02%至23,540；国指微跌0.02%至10,487；大市成交额只有482亿港元。蓝筹表现，暂限于个别向好，昨港交所 表现最出众。今周主要关注的是美国6月份联储局议息纪要，市场估计并无加息提前言论。铁路设备股升势续升温，连上市初期表现平平的中国北车 昨都一涌而创52周新高位见5.98港元，全日报收5.94港元，升7.4%。早前点评过的中国南车 则收6.53港元，升4.5%。铁路设备股未必令你一朝发达，但在捕捉买卖时机得宜下，总有机会赚到餐晏。坦言，北车与南车究竟谁能力最强，放在天秤量度恐怕是实力相当，2013年度两者市场份额是相若。前者跑得那么快，相信是股票供求效应作用。北车上市近一个月，接货者已货源归边，配合近周有投行的大合唱，出手最低的高盛看目标也达6.7港元、瑞信看7.2港元、汇丰看7.6港元、大摩看7.8港元、德银最牛看7.85港元，就取得天时人和而挟涨。

另一只受券商哄抬的半新股，6月“B转H”的万科企业 亦在昨日创出16.58港元新高位，不过，最终以15.7港元收市，倒跌0.63%，有短期见顶之兆，要抖抖才能再攀升。6月B股最后交易日报12.41港元股价计，转H股即时不同晒，出乎券商之外，且看其目标价，如瑞信估都是15.3港元、德银估15.6港元、美银美林估16港元、摩通估15港元、大摩估16.06港元，最牛估19.07港元的是花旗，经昨日一升，后市券商有机会调升该股的目标价。在预期万科会被纳入部分指数行列下，近期的股价表现无疑尽显龙头风范，而刚公布的销售数据亦佐证有实力。据中国指数研究院数据显示，万科半年销售最强，过千亿港元。总计1至6月万科的累计销售面积821.2万平方米，销售金额1,009.1亿港元，分别比2013年同期增长14.6%及20.6%，以全年销售目标近2,050亿港元，半年已近全年目标50%，表现佳。

融创中国 上周被上市时捧场客贝恩资本尽数减持，每股作价4.28港元，有股东减持可视为利淡，但股价反映之，至昨高见5.03港元，又是可有另一番见解。就是机构投资者减持压力消除，股价反而造好。过去，融创作风积极，大多时间被责疑负债过高有大风险，股价一路走弱于同类。

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经济见底，国指睇好/ 余少文

中港股市牛皮待变，中国内地6月宏观经济数据明日开始披露，市场普遍预期经济放缓第二季结束，第三季改善，尽管大摩看淡中国内地今年经济增长，惟中国目标7.5%未变。中国内地股市先升后回，国企指数则窄幅上落，全日高低波幅不足80点，最后微跌2点，收报10,487点，成交额缩减至76亿港元，是两个月来最低，仍有50%主板H股逆市上升。而红筹指数升30点或0.7%，收报4,472点，成交额45亿港元，主要由汽车股支撑大局。

国家统计局周三公布6月通胀和PPI数据。彭博预测，通胀可能微降至2.4%，PPI跌幅更可以收窄至跌1%。由于制造业PMI回升，确实可以令PPI收窄跌幅，但中国或会继续维持适中的通胀来刺激经济。至于其他数据，市场普遍预期好过5月，差极也可维持5月增长水平，即使是第二季GDP也可能跟首季持平，即上半年GDP增长或只有7.4%，跟中国的全年7.5%增长有少许距离。乐观而言，中国内地经济或在第二季结束下行走势，摩根士丹利（大摩）也指中国内地经济经过三年下行后，今年第四季开始改善，但该行仍下调中国内地今明两年经济增长至7%和7.2%，惟亦下调今明两年通胀预测，由3.2%和3.6%降至2.2%和2.8%。大摩同时认为，中国内地第三季会减息，而中国在有需要时，会推出更多宽松政策来提振信心。

当然，大摩今年经济增长预期跟中国今年初订下的7.5%左右，或领导人近期改口的7.5%，仍有一定距离，从领导人的言论来看，加上大摩也预期中国内地经济第二季可以见底，如以彭博预测的第三季维持7.4%作判断，则下半年经济增长回升至7.6%或以上并不出奇。尽管中国内地经济增长一向有水份，但当然撑领导人不会讲错话，维持中国内地经济好、A股好、国指好的看法。至于大摩跟同样预期中国会继续出招，尤其见到流入中国内地的资金在过去数个月明显减少，如截至5月的金融机构新增外资占款，连跌两个月，5月降至只有387亿人民币，是九个月来最少。而人民银行新增外汇资产也连跌两个月，5月只增加4亿人民币，是十一个月来最少，若然将金融机构外汇占款计入央行外汇资产内，可以见到资金连续四个月流走，流走程度是逐月增加。流动性下跌或是央行近期正回购地量的原因之一。

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