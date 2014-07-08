台湾货币市场：短率大致持平上日，市场资金宽松风平浪静

* 受惠资金趋松利率稳定

* 短票发行量暂未见放大

* 市场仍关注周五两年期存单标售

记者 林妙容

路透台北7月8日 - 台湾银行间短率周二大致持平上日。市场人士指出，今日市场资金依旧宽松，有缺口的银行不多，多数银行均同向钱多，在去化管道不多的情况下，尝试拉高申报央行存单数额，以在提存期初先行取得负数。

银行间资金调度人士表示，市场因需求不高而显得风平浪静，不过央行在期初的冲销力道虽然没有减弱，也并非全数申报都接受，仍令银行带有一丝警戒。市场预估，要到本月下半旬后，市况才会渐受上市柜公司发放股利的影响而有所变化。

〞都没人打电话来，大家就是排队等报央(申报央行存单)。〞一位大型公营银行交易员说。

在平静市况中，市场仍关注周五将标售的两年期存单利率。由于上周五标售的一年期央行存单利率走高，且高标落在0.585%，与均标差距达4.5基点，是今年1月以来高均标差距最大的一次，显示市场对一年以上天期的利率看法十分分歧。

他们指出，周五将标售的两年期存单金额仅有100亿台币，在对利率走高预期升高的情况下，市场对标售结果保守以对。

本地时间11:41时：

--台币兑美元 暂走高5.4分报29.906。

--台湾加权股价指数 持于平盘附近，报9,522.99点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.384%，上日收在0.386%；今日区间暂落在0.295-0.388%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.430%，上日在0.378-0.435%。

**短票利率持稳**

短票市场方面，大型票券商资金调度人士表示，今日发票量缺口仍不大，在较为便宜的民间法人资金挹注下，与银行承作的部位有所缩减，成交量能不大，利率大致持稳于上日。极少量成交的某大型行库利率仍持坚，令票券商略感忧心。

票券商指出，本周利率水位可望持稳，不过历经5月及6月较为紧俏的资金环境后，票券商对7月的资金环境不敢大意，即使市场最主要的资金供应者--某特定大型行库的买票利率脱离市场区间持在0.62%的高位，亦会极少量承作，维持往来关系，以因应本月下半旬可能发生的资金情势变化。

〞7月以来发票量都还很少，行库太高的利率我们就先不做，但还是很小心。〞另一票券商交易员说。

坚持利率的大型行库交易员指出，虽然各家票券商能提供该利率的券源不多，但在收益考量下，暂时并不考虑调降买票利率。

与银行承作的30天自保短票利率今日成交以0.59%为主，区间仍在0.58-0.60%，与上日大致相同。根据台湾集保的资料，7月7日的30天自保短票买卖断平均成交利率0.595%，与上日变化不大。

今日央行存单到期金额969.5亿台币，发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆1,955亿台币，其他交易日存单到期金额分别为周三815亿、周四3,330亿及周五3,666.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为负227亿台币，累积超额准备为负584亿台币、加计前期1%的超额准备为396亿台币。

**RP利率平稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率平稳。交易员说，市场资金大致持平，部分证券商因在市场抛券，使投信尾盘多钱，但整体而言变化不大。

交易员表示，整体而言投信的资金大致平稳。不过近期公债交易市场的变动较大，部分证券商进行持券调整，因此少了一些券可与投信承做附买回。

〞今天大概是平平的，大致可以续做。〞一位民营银行交易员说。

至于今日有鸿海 120亿台币公司债交割，交易员称，交割的影响不大，尾盘仍有资金入场，但场上券源不多。近期可多留意证券商的持券变化。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%。30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，都同上日。