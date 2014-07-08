更新版 1-中国公开市场：正回购规模持稳单日小量净投放，半年末缴准余波未消

* 央行进行200亿元28天正回购，与上周同期持平

* 今日正回购到期400亿元，单日净投放200亿元

* 半年存款准备金补缴影响未散，资金稍显紧

* 公开市场操作有望继续以稳为主 (新增公告及市场评论等内容)

路透上海7月8日 - 中国央行公开市场周二进行了200亿元人民币正回购操作，与上周同期相同。虽然半年末准备金例行调整引发的缴准已结束，但货币市场所受影响尚在延续，公开市场单日小量净投放稍加扶助。

交易员认为，资金面稍紧而市场资金价格整体水平尚可，就目前情况判断，央行周四暂停正回购的可能性不大，稳定操作料仍是主线。

央行稍早进行了200亿元28天正回购操作，规模与上周二同期同相，中标利率则持平于4.00%。另外，今日有400亿元的正回购到期，据此计算，公开市场单日净投放为200亿元。

北京一银行交易员认为，就正回购绝对量而言，200亿元的水平与100亿元并没有实质差别。只是资金面稍紧，市场关注度有所增加而已。没有新的不利因素冲击，资金紧势预计不会持久。

“现在市场(资金)利率和公开市场差不多，(周四正回购)不一定停。”他并表示。

本月稍早，上海证券报引述分析人士预计，6月M2(广义货币供应量)增长将上升到13.8%左右，全行业6月信贷增长9,500亿，存款增长3万亿，存款和M2增长都将超出市场预期。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，所以月初一般补缴准备金将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

上周央行公开市场正回购操作频率恢复至此前的一周两次。尽管连续第八周净投放，但央行有“放”有“收”的背后，在稳增长维持货币政策定向宽松的同时，也传递出其有保有压的政策意图。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起转向正回购，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。自4月下半月起，则只有28天期正回购，期间仅在6月26日暂停过一次例行操作。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 200

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 800

逆回购到期 --

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