主要国家经济指标预测--7月9日****

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月9日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 7月 -- +0.2% 0300 韩国L货供额 5月 -- +6.9% 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 +0.2% +3.9% (较上年同期) 截止6月的三个月 +8.9% +8.7% 1100 美国抵押贷款市场指数 7月4日当周 -- 347.3 再融资指数 -- 1,323.9 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 6月 18.9 19.83 2100 韩国出口物价(较上年同期) 6月 -- -8.1% 进口物价(较上年同期) -- -6.8% 2245 新西兰制造业活动指数 6月 -- 52.7 2301 英国RICS房价指数 6月 55 57 2350 日本企业物价指数(较前月) 6月 +0.1% +0.3% (较上年同期) +4.5% +4.4% 2350 日本机械订单(较上月) 5月 +0.7% -9.1% (较上年同期) +9.5% +17.6% 7月9-10日 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超10,511 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超325 7月9-14日 2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 6月 -- -1.2% (较上年同期) -- +6.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月8日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 6月 正2 -- 企业信心指数 正8 -- 0500 日本服务业景气判断指数 6月 47.7 -- 0600 德国经季节调整出口(较上月) 5月 -1.1% -0.30% 进口(较上月) -3.4% +0.5% 贸易收支(亿欧元) 顺差188 顺差164 0645 法国预算收支(亿欧元) 5月 赤字643 -- 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 5月 逆差49 逆差45 进口(亿欧元) 409 -- 出口(亿欧元) 361 -- 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.1% +0.1% (较上年同期) 持平 +0.2% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 5月 -0.6% -- 0830 英国工业生产(较上月) 5月 -0.7% +0.2% (较上年同期) +2.3% +3.1% 制造业产出(较上月) 5月 -1.3% +0.4% (较上年同期) +3.7% +5.6% 1130 美国NFIB小企业信心指数 6月 95.0 -- 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月5日当周 +1.7% -- 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月5日当周 +6.0% -- 1900 美国消费者信贷(亿美元) 5月 增加196 增加200.0 2245 新西兰电子卡零售销售(较上月) 6月 持平 -- (较上年同期) +4.0% -- (完)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A