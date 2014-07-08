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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 07:27 BJT

****主要国家经济指标预测--7月9日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       预估值      前值  
    7月9日(三)
    0030 澳洲消费者信心指数                             7月            --       +0.2% 
    0300 韩国L货供额                               　　 5月     　     --       +6.9%  
    0700 英国Halifax房价指数(较前月)                    6月       　 +0.2%      +3.9%
                             (较上年同期)   截止6月的三个月    　　　+8.9%      +8.7%   
    1100 美国抵押贷款市场指数                    7月4日当周       　　 --       347.3
             再融资指数                                                -- 　  1,323.9
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                       6月     　　 18.9       19.83
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                 　　  6月      　    --       -8.1%
             进口物价(较上年同期)                                 　　 --       -6.8%
    2245 新西兰制造业活动指数                           6月            --        52.7
    2301 英国RICS房价指数                               6月       　   55          57
    2350 日本企业物价指数(较前月)               　      6月         +0.1%    　 +0.3%
                         (较上年同期)                          　   +4.5%  　   +4.4%
    2350 日本机械订单(较上月)                     　    5月         +0.7%   　  -9.1%
                     (较上年同期)                                　 +9.5%  　  +17.6% 
    
    7月9-10日
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                   　 前周        　　--  卖超10,511
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 　　 --     卖超325
    
    7月9-14日
    2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)                6月            --       -1.2%
                            (较上年同期)                               --       +6.5%
        
  
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段      　 现值      预估值   
    7月8日(二)
    0130  澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                   6月      　　正2　　　   --      
                           企业信心指数                                正8　　　   --    
    0500  日本服务业景气判断指数                          6月         47.7　　 　  --      
    0600  德国经季节调整出口(较上月)　　　　　　　　　　　5月　　  　-1.1%　    -0.30%     
    　　　　           进口(较上月)                             　 　-3.4%　     +0.5%      
    　　　　　 贸易收支(亿欧元)                                  　顺差188　   顺差164    
    0645  法国预算收支(亿欧元)                            5月    　赤字643 　      --     
    0645  法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                  5月     　逆差49　　  逆差45     
             　　　　　 进口(亿欧元)                                   409　　　   --       
             　　　　　 出口(亿欧元)                                   361 　　    --       
    0715  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                 6月      　-0.1% 　　  +0.1%     
                             (较上年同期)                           　持平　 　  +0.2%     
    0715  瑞士零售销售(较上年同期)                        5月      　-0.6%　　    --     
    0830  英国工业生产(较上月)　　　　　　　　　　　　　　5月　　 　 -0.7%　　   +0.2%    
                      (较上年同期)                                 　+2.3%　　   +3.1%      
    　　　　　制造业产出(较上月)　　　　　　　　　　　　　5月　　　　-1.3%　　 　+0.4%      
　　　　　　　　　　　　(较上年同期)                                 +3.7%　　   +5.6%    
    1130  美国NFIB小企业信心指数                          6月      　 95.0　　　   --        
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)          7月5日当周        +1.7%　　　   --      
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)        7月5日当周        +6.0%　　     --       
    1900  美国消费者信贷(亿美元)                          5月  　　增加196   增加200.0   
    2245  新西兰电子卡零售销售(较上月)                 　 6月       　持平  　　　 --      
                             (较上年同期)                            +4.0%　　　　 -- (完)
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