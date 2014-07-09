《中国债券市场每日交易备忘》--7月9日

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部220亿元人民币一年期固息国债招标，利率预测均值3.48% 兴业银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6014% 南京银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8001% 民生银行 10亿元九个月期同业存单10:00-11:00招标发行 浙江物产集团10亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和中信银行主承 中国建材 35亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，招行和北京银行主承 长江电力 30亿元40天超短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和国开行主承 北京二商集团6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，华夏和北京银行主承 铜陵化学工业集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承 国投新集 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中国银行主承 沈阳焦煤股份5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 庞大集团 11亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工行主承 长城证券6亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，中信银行主承 两面针 3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 中国供销集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，农行和北京银行主承 威远生化 6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中行和国开行主承 江苏南通二建集团7.5亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，东兴证券主承 新疆润盛投资发展有限公司8亿元六年期固息债簿记建档(主体评级AA)，信达证券主承 =========================================================================== 二、新债上市： 财政部280亿元七年期固息国债140013，票面利率4.02% 如东县东泰社会发展11亿元七年期固息债1480373，票面利率6.99% 睢宁县润企投资12亿元七年期固息债1480382，票面利率7.10% 北京能源投资集团10亿元九个月期超短融011491002，票面利率4.65% 南方水泥9亿元一年期短融041452035，票面利率4.85% 深圳茂业商厦8亿元一年期短融041453077，票面利率5.00% 河南机场集团6亿元五年期中期票据101459033，票面利率6.14% ============================================================================ 三、缴款： 农业发展银行50亿元七年期固息增发债140409，参考收益率5.0994% 农发行50亿元10年期固息增发债140423，参考收益率5.1307% 中国有色矿业集团15亿元10年期固息债1480396，票面利率6.25% 中国有色矿业集团5亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1480397，票面利率5.90% 钦州滨海新城置业10亿元七年期固息债1480400，票面利率6.99% 兴业证券 18亿元71天期短期融资券1490123，票面利率4.28% 中粮集团40亿元九个月期超短融 华能集团40亿元九个月期超短融 苏州城建投资发展10亿元一年期短融 华联综超 5亿元一年期短融 万联能源集团3亿元一年期短融 兴业证券 18亿元71天短融 天津市医药集团5亿元一年期短融 雅戈尔服装控股2亿元五年期中票 四川双马 3亿元三年期中票 湖北宜化 5亿元五年期中票 神火股份 12亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 华融证券5亿元三个月期短期融资券071433002到期兑付，票面利率4.94% 兴业银行 6亿元一个月期同业存单111410015到期兑付 10蒙路债 1080074 付息 12国开29 120229 付息 12国开30 120230 付息 12国开31 120231 付息 12国开32 120232 付息 12乌城投债 1280199 付息 12荆门债 1280200 付息 13长沙先导MTN001 付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国家主席习近平周二强调，中国具备持续健康发展的有利条件，应准确把握改革发展稳定的平衡点，准 确把握改革发展的着力点。 --为规范同业结算账户，近日，中国央行下发了规范银行业同业银行结算账户的通知（简称178号文），明确银 行同业业务必须经总行授权且将同业结算账户分结算类和投融资两大类。 今日公布6月工业生产者出厂价格指数(PPI) (5月-1.4%) 6月居民消费价格指数(CPI) (5月2.5%) 7/10公布6月进出口贸易数据 (5月顺差359.2亿美元) 7/16召开二季度国民经济运行情况新闻发布会 其中:固定资产投资(不含农户) (1-5月17.2%) 社会消费品零售总额 (5月12.5%) 工业增加值 (5月8.8%) 房地产投资和销售情况月度报告 7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/24公布7月汇丰中国制造业PMI初值 (6月初值50.8) 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 杨文纨; 审校 李宏薇/吴芳)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。