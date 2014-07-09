版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 09:05 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
  ============================================================================
  一、新债发行：
  
  中国财政部220亿元人民币一年期固息国债招标，利率预测均值3.48%
  兴业银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6014%  
  南京银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8001%
  民生银行 10亿元九个月期同业存单10:00-11:00招标发行      
  浙江物产集团10亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和中信银行主承
  中国建材 35亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，招行和北京银行主承
  长江电力 30亿元40天超短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和国开行主承
  北京二商集团6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，华夏和北京银行主承
  铜陵化学工业集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承
  国投新集 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中国银行主承
  沈阳焦煤股份5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承
  庞大集团 11亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工行主承
  长城证券6亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，中信银行主承
  两面针 3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承                            
                   
  中国供销集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，农行和北京银行主承
  威远生化 6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中行和国开行主承             
  江苏南通二建集团7.5亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，东兴证券主承
  新疆润盛投资发展有限公司8亿元六年期固息债簿记建档(主体评级AA)，信达证券主承                
  ===========================================================================  
  二、新债上市：

  财政部280亿元七年期固息国债140013，票面利率4.02%
  如东县东泰社会发展11亿元七年期固息债1480373，票面利率6.99%   
  睢宁县润企投资12亿元七年期固息债1480382，票面利率7.10% 
  北京能源投资集团10亿元九个月期超短融011491002，票面利率4.65%
  南方水泥9亿元一年期短融041452035，票面利率4.85%    
  深圳茂业商厦8亿元一年期短融041453077，票面利率5.00%
　河南机场集团6亿元五年期中期票据101459033，票面利率6.14%
  ============================================================================
  三、缴款：
    
  农业发展银行50亿元七年期固息增发债140409，参考收益率5.0994%
  农发行50亿元10年期固息增发债140423，参考收益率5.1307%    
  中国有色矿业集团15亿元10年期固息债1480396，票面利率6.25%
  中国有色矿业集团5亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1480397，票面利率5.90%    
  钦州滨海新城置业10亿元七年期固息债1480400，票面利率6.99%
  兴业证券 18亿元71天期短期融资券1490123，票面利率4.28%    
  中粮集团40亿元九个月期超短融
  华能集团40亿元九个月期超短融
  苏州城建投资发展10亿元一年期短融
  华联综超 5亿元一年期短融
  万联能源集团3亿元一年期短融
  兴业证券 18亿元71天短融
  天津市医药集团5亿元一年期短融
  雅戈尔服装控股2亿元五年期中票
  四川双马 3亿元三年期中票
  湖北宜化 5亿元五年期中票
  神火股份 12亿元五年期中票
  ============================================================================
  四、还本付息： 
  
  华融证券5亿元三个月期短期融资券071433002到期兑付，票面利率4.94%
  兴业银行 6亿元一个月期同业存单111410015到期兑付
  10蒙路债 1080074 付息
  12国开29 120229 付息
  12国开30 120230 付息
  12国开31 120231 付息
  12国开32 120232 付息
  12乌城投债 1280199 付息
  12荆门债 1280200 付息
  13长沙先导MTN001 付息
  ===========================================================================
  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
  
  --中国国家主席习近平周二强调，中国具备持续健康发展的有利条件，应准确把握改革发展稳定的平衡点，准
确把握改革发展的着力点。 
    
  --为规范同业结算账户，近日，中国央行下发了规范银行业同业银行结算账户的通知（简称178号文），明确银
行同业业务必须经总行授权且将同业结算账户分结算类和投融资两大类。  

    今日公布6月工业生产者出厂价格指数(PPI)       (5月-1.4%)
           6月居民消费价格指数(CPI)              (5月2.5%) 
    7/10公布6月进出口贸易数据                    (5月顺差359.2亿美元)
    7/16召开二季度国民经济运行情况新闻发布会   
        其中:固定资产投资(不含农户)              (1-5月17.2%)
             社会消费品零售总额                  (5月12.5%)
             工业增加值                          (5月8.8%)
             房地产投资和销售情况月度报告       
    7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
    7/24公布7月汇丰中国制造业PMI初值             (6月初值50.8)                
    7/27公布1-6月规模以上工业企业利润      
  =============================================================================
    
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 杨文纨; 审校 李宏薇/吴芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐