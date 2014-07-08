路透专访:上海锦江国际酒店期许五年内成全球第三大酒店集团--高层

* 将透过收购等，五年内超越希尔顿成第三大酒店集团

* 五年内走出中国，于海外设立旗舰店

* 全球最高超豪华酒店明年中开幕

路透台北7月8日 - 全球第九大酒店集团--上海锦江国际酒店 周二表示，将透过收购、投资以及赴海外争取管理合同等多种方式，在五年内超越希尔顿酒店 等巨擘，成为以客房数计的全球第三大集团。

锦江酒店市场营销高级副总裁陈思霖在台北接受路透专访时称，目前集团拥有或管理的客房数逾23.5万间，要成为全球第三大集团，客房数将跳增两倍至60-70万间。目前正积极与欧美地区的饭店集团洽商，惟对象不能对外透露。

“这是很积极的目标，我们对外说希望成为第五大，但内部期望不止如此。”她说。

陈思霖指出，随着中国民众赴海外旅游热度不断增加，集团也规划让锦江国际饭店的品牌走出中国，目前正在挑选海外首家旗舰店的设立地点，包括澳洲、毛里求斯(模里西斯)等地区的饭店业者也向锦江争取代为管理的资格，保守估计五年内，将会完成海外设点。

根据上海锦江国际酒店2013年年报，该集团拥有或管理的已开业及筹建中的酒店共1,566家，客房总数超过23.5万间。以客房规模计，集团在国际酒店和餐厅协会官方刊物HOTELS Magazine于2013年7月发布的全球酒店集团排行榜上位列第九位。

希尔顿酒店在HOTELS Magazine的排行榜位列第三，2012年拥有或管理的客房总数为65.3万间。

**全球最高超豪华酒店**

陈思霖也透露，位于中国第一摩天大楼--上海中心大厦84至110层的 〞J酒店〞，即将在2015年第二、三季间开幕营运。〞J酒店〞是锦江国际酒店集团下的顶级酒店品牌。

她表示，〞J酒店〞是全球最高的超豪华酒店，将引进最新科技搭配大楼的环保设计，吸引来自各地的时尚旅客。至于住房价格的规划尚未出炉，但应该会超越目前上海超豪华酒店每晚3,000人民币的水准。

惟受到中国政府反腐影响，陈思霖坦言，过去靠举行政府会议获利的餐饮业务受到不小冲击。但集团也依恃着过去接待国内外政要的基础，转型承作企业商务会议、教育训练等业务。在餐饮服务也改走亲民路线，让一般民众也能到四、五星级酒店消费。

陈思霖表示，日本、香港、澳门、台湾以及英国、德国等是境外主要的客源市场，目前已在香港、新加坡分别设立区域销售办公室，为了吸引更多台湾商务旅客，将考虑在台也设立销售办公室。

至于是否想在台北设立酒店，陈思霖说，只要有机会都不排除。