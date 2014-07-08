更新版 1-新债招标：国开行一年增发债表现略优，数据公布在即长端仍稍谨慎

* 国开行一年增发债收益率偏低，受基金需求支撑

* 三至七年增发品种收益率基本符合预期

* 一级招标摆脱疲弱态势，四期债投标倍数尚可

* 但长端仍略显谨慎，七年品种实际收益率高于二级 (新增交易员评论和背景)

路透上海7月8日 - 中国一级新债招标摆脱此前的疲弱格局，国家开发银行 周二招标的四期增发债均录得不错的投标倍数，其中一年短期品种表现居优，收益率低于预期，主要因资金相对平稳，且基金对短期利率债需求形成支撑。

市场人士并指出，受即将发布的经济数据预期向好限制，机构对长端看法略偏谨慎，今日三、五及七年增发债收益率基本符合预期，但若考虑手续费返还因素，七年品种收益率定位实际仍高于二级。

“一年主要是资金面还行，并且货币基金转型带来配置需求支撑，”上海一大型券商交易员称。

她解释指出，货币基金此前有较多资金配置在协议存款上，但有消息指，协议存款提前支取将要罚息，因此部分货币基金转向短期利率债。

本地媒体此前有报道称，经采访多家金融机构了解到，商业银行多次收到来自央行的的窗口指导，要求对货币基金协议存款提前支取罚息，目前商业银行在和货币基金做协议存款的时候，需要签订两率不等协议存款，意味着货基提前支取将面临罚息。

上海一商业银行交易员还提到，半年末前部分基金抛出债券应对赎回压力，随着资金回流，其对短债的配置需求亦有回升；而中长端利率债因下半年供给压力不小，且经济数据公布在即，仍略偏谨慎。

本周开始，6月宏观经济数据将陆续公布，周三将公布6月居民消费价格指数(CPI)及工业生产者出厂价格指数(PPI)。

以下是今日国开行新债招标结果：

期限 发行量 中标收益率 预测均值 投标倍数 边际中标收益率

(亿元)

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一年 60 4.1418% 4.19% 3.22 --

三年 60 4.6407% 4.64% 2.45 --

五年 60 4.8746% 4.87% 2.87 --

七年 60 5.1008% 5.09% 4.41 5.1153%

(加权)

银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，1/3/5/7年最新收益率分别为4.2344%、4.7032%、4.9166%、5.1011%。

资金市场上，银行间市场周二主要回购加权利率 继续上涨，隔夜与14天期限品种涨幅在30bp(基点)左右。交易员表示，月初例行缴准滞后效应仍存，且央行小幅正回购继续回笼资金，而场内机构短期资金需求不减，致资金拆借稍显不易，但流动性整体并未大幅收紧。

今日新债为国开行第13、第16、第9和第14期增发债。债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五和七年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下：

第9、13、14及16期增发债

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发行上限 均为60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7年固息

缴款日 7月11日

起息日 1年：6月9日

3年：6月26日

5年：4月8日

7年：6月9日

分销期 7月9日-7月11日

上市日 1年：7月15日

3/5/7年：7月17日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留