中国债市：IRS变动不大成交清淡，资金略紧但七天回购利率涨幅有限

路透上海7月8日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二变动不大，成交也较为清淡。今日资金面略有收紧，但七天回购利率涨幅有限，仍在近期区间震荡，IRS基本未受明显影响。

交易员并称，短期来看，流动性暂不足虑，市场更多关注点还是放在经济基本面上。当然，若未来资金价格形成确定升势，也可能带动IRS产生波动。

银行间市场周二主要回购加权利率 续涨，隔夜与14天期限涨约30bp(基点)左右，七天期则不足10个bp。交易员表示，月初例行缴准滞后效应仍存，且央行小幅正回购继续回笼资金，而场内机构短期资金需求不减，致资金拆借稍显不易，但流动性整体并未大幅收紧。

北京一银行交易员表示，今日一年期IRS波动幅度基本在1-2个bp左右，成交不多。资金“说是紧，不过七天回购反映得不甚充分啊。”

银行间市场周二主要回购加权利率 续涨，隔夜与14天期限涨约30bp(基点)左右，七天期则不足10个bp。交易员表示，月初例行缴准滞后效应仍存，且央行小幅正回购继续回笼资金，而场内机构短期资金需求不减，致资金拆借稍显不易，但流动性整体并未大幅收紧。

另外，稍早央行公开市场仍进行了200亿元人民币的正回购操作，期限28天。考虑到同时有400亿元正回购到期，今日单日净投放200亿元。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.5900/3.6920 3.6740/3.7600 3.9380/4.0260 4.1940/4.2850 4.1860/4.4653

上日 3.5500/3.6525 3.6375/3.7275 3.9100/3.9950 4.1400/4.2325 4.1279/4.4479

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变动 +0.0400/+0.0395 +0.0365/+0.0325 +0.0280/+0.0310 +0.0540/+0.0525 +0.0581/+0.0174

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。