中国货币市场：主要回购利率续涨，缴准影响延续供给稍紧但并无大碍

路透上海7月8日 - 中国银行间市场周二主要回购加权利率 继续上涨，隔夜与14天期限品种涨幅在30bp(基点)左右。交易员表示，月初例行缴准滞后效应仍存，且央行小幅正回购继续回笼资金，而场内机构短期资金需求不减，致资金拆借稍显不易，但流动性整体并未大幅收紧。
他们并认为，半年末不少机构揽存考核，致月初缴准规模偏多，干扰资金面暂略显紧势，但流动性整体并无大碍，只是资金面最为宽松时点或已成为过去。
“早上资金有点紧啊，有小机构都加点收隔夜了，应该还是缴准滞后效应吧，昨天下午开始就紧张了，不过并不严重。“上海一银行交易员称，央行正回购还在继续回笼资金，但是量也不大，影响有限。
她并解释，从各期限资金价格来看，只是资金利率涨幅多了点，但看加权价格其实还是算正常范围的，因此并没必要太过担心，不过接下来资金面可能不会回到之前大幅宽松局面了。
央行公开市场周二进行了200亿元人民币正回购操作，与上周同期相同。虽然半年末准备金例行调整引发的缴准已结束，但货币市场所受影响尚在延续，公开市场单日小量净投放稍加扶助。
东莞银行金融市场部分析师陈龙指出，存款准备金补缴的锁定期是10天，昨天补缴的资金要到下周才会有退还，因此，这期间短期资金还是稍微有点紧。此外，不排除由于5月份央行口径的外占仅增3.61亿，对于市场一些机构的心理造成一定的影响。
中国人民银行昨日数据显示，5月新增央行口径外汇占款仅3.61亿元人民币，环比骤降99%。这就解释了同期全部金融机构新增外汇占款何以缩水，反映汇市供求趋于均衡后，央行正在践行年初时有关退出直接干预的承诺。
北京时间11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
-----------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.2627 2.9844 +27.83
七天 3.5414 3.4707 +7.07
14天 3.7943 3.4630 +33.13
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.0650 2.8200 +24.50
七天 3.5650 3.3000 +26.50
14天 3.8400 3.5100 +33.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.2600 3.0000 +26.00
七天 3.6000 3.4500 +15.00
14天 3.8100 3.4300 +38.00
Shibor
其中:隔夜 3.2530 2.9520 +30.10
七天 3.5200 3.4210 +9.90
三个月 4.7500 4.7495 +0.05
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 吴芳；审校 曾祥进)