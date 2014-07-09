重发-《财经洞察》中国新股发行新政的背后：让利于民和变相托市

(重发修正首段文中别字)

* 中国新股网下申购中签率极低，机构优势弱化

* 新股收益让利于散户，有助于平息散户不满

* 吸引大量资金转战网上申购，或为大盘带来支撑

作者 林琦

路透上海7月9日 - 低于1%的中签率、上市后暴炒至少翻倍，中国本轮新股发行制度改革的成效并不出市场意料，而有关举措更多的让利于散户以及促使部分机构增持二级市场筹码，间接达到了维稳市况的目的，亦暂时获得市场各方的认同，令首批新股发行上市尚算顺利。

因超募受限，6月重启后的新股发行价格明显低于二级市场同类公司；网下配售放开申购机构数量，使得网下配售比例极低。很明显，新版新股发行制度将机构与散户的申购成功机率拉近，且将丰厚的一二级市场差价让利于以散户为主的网上申购者，这在一定程度上可以平息数年来处于弱势地位的散户的不满，为未来的新股平稳发行创造良好环境。

极低的网下配售比例，使得网下申购如同鸡肋，预计大量机构将转向网上申购，但网上申购需要持有相应市值的股票，使得此前参与网下申购的机构不得不在二级市场购进部分个股，或在某个阶段持有股票，这相当于为二级市场引入部分中长线资金，利于大盘企稳。

据路透统计，6月重启后的首批九只新股网上平均中签率为0.79%，这较1-2月时近50家公司密集发行时2%左右的平均中签率明显下降。若考虑到本批新股发行规模较小，且每个股票帐户设有申购数量上限，初步估算，每个帐户拥有的沪市和深市市值较为经济的规模分别为25-30万元，比较有效率的申购资金规模为100万元以下。

故在现有的新股申购体系下，机构相对散户的资金优势被大为削弱。网下配售占比在近期实践中已被压缩至一成，配售比例在0.1-0.2%，每个机构投入数亿元资金，但只能获配数千股或上万股，机构的单只新股投资收益率明显下降。而若改由网上申购，机构的大资金大市值的优势根本发挥不出来。

中签难，使得新股稀缺性凸显，再加上本批新股的发行市盈率多仅为行业平均市盈率的一半，均大大提升了中签者的获利预期，新股上市初期抛盘稀少，连续涨停的走势已在意料之中，如流通盘较小的雪浪环境 和飞天诚信 在上市首日涨44%后，至周二已连续八个涨停，累计涨幅逾2倍。

中国A股市场的五年熊市，使得大量散户投资者损失惨重。散户群体为维护自身利益，对于新股发行颇多微词，其民意对政策面的影响力度不容忽视。管理层近期有意控制发行节奏，以及新版发行制度实质上的“让利与民”，无不反映出其对散户群体的呵护。

中国证监会此前曾表态，从6月至年底，计划发行上市新股100家左右。证监会新闻发言人邓舸上周五表示，未来六个月证监会仍将按照各月大体均衡的原则安排发行，不会出现单个月份发行20家的情况。

而在新股上市后连续涨停之后，曾有媒体建议拟上市公司可缩减发行股份数量，令发行价朝二级市场合理回归。不过，相当多的新股公司，其首次公开发行的股份规模已是公司法要求的下限，除非中国证券市场引入储架制发行，否则上述建议并无操作空间。

公司法要求，上市公司的公众股占比不得低于总股本的25%，但总股本为4亿股以上的，其公众股占比下限调低为10%。

在限制超募和老股转让的情况下，新股发行价格的回升可能只有依赖调整计划募集资金总量，但这亦需要获得证监会的许可。在当前的政策趋向下，即使一些公司获准上调募集资金总量，其幅度亦应有限。这意味着在较长时间内，一二级市场的差价仍会相当明显。

既然有可预见的稳定盈利空间，再加上中国股市新股炒作历来火爆，相信未来网上新股申购资金仍会继续扩容。与此同时，部分股价较稳定的蓝筹股或会成为一些申购者增加股票市值的对象，从而为大盘增添支撑。

简单测算，以近期发行的九只新股平均发行价17元计算，若网上申购资金每增加1,000亿元且这些新增资金需要全部增配相应的股票市值，那么沪深市场将分别增加至多约600亿元和300亿元的增量资金。

其实，6月新股重启后，网上新股申购资金规模已悄然增加了一千亿元左右。据路透统计数据，最新一轮A股IPO申购冻结资金规模为5,617.4亿元，其中网上申购冻结资金为3,813.8亿元 。而在今年1月和2月时，网上申购资金规模在2,500亿元上下。