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货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 10:08 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.57%，上日加权利率3.5574%

路透上海7月9日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在3.57%，上日该期限加权平均利率为3.5574%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.57% 3.56% 3.5574%

周二，银行间市场质押式回购总成交金额10,011.17亿元人民币，稍低于上日的10,671.91亿元；其中，隔夜品种成交7,238.20亿元，上日为8,558.03亿元。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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