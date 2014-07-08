《全球汇市》美元指数持稳，继因非农就业数据走高后暂作歇息

他还表示，与此同时美联储有可能继续缩减购债，并在明年某个时间开始升息，尽管市场对具体的升息时点众说纷纭。
Murata称，低波动性可能持续，除非投资者发现经济指标与其看法相矛盾。
澳元稍作喘息，微升0.1%至0.9386美元，小幅远离上周创下的两周低点0.9327美元。
不过澳元仍远低于0.9505的近期高位，因为市场仍未从澳洲央行最近试图口头打压澳元的影响中恢复过来。
本周迄今，主要货币走势温和，显示出市场没有明确方向，仍处在夏季交易淡季的状态中。
澳洲国民银行外汇策略师Emma Lawson表示，投资者目前正静候更多关于央行政策面的明确信号。
“由于今年多数根据市场共识进行的交易都不成功，投资者未来可能要等到市场转向的证据变得具有压倒性优势后，才会投身其中并形成趋势。”
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3603 1.3604 -0.01 -1.03 1.3745
美元/日圆 101.83 101.82 +0.01 -3.30 105.30
欧元/日圆 138.52 138.52 +0.00 -4.29 144.73
美元/瑞郎 0.8933 0.8935 -0.02 +0.06 0.8928
英镑/美元 1.7128 1.7126 +0.01 +3.45 1.6556
美元/加元 1.0688 1.0682 +0.06 +0.64 1.0620
澳元/美元 0.9380 0.9372 +0.09 +5.24 0.8913
新西兰元/美元 0.8758 0.8756 +0.02 +6.73 0.8206
澳元/日圆 95.530 95.430 +0.10 +1.79 93.850
新西兰元/日圆 89.180 89.150 +0.03 +3.21 86.410
英镑/日圆 174.41 174.38 +0.02 +0.05 174.33
澳元/新西兰元 1.0704 1.0694 +0.09 -1.33 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 许娜/郑茵/朱晓军；审校 孙茉莉/张若琪/白云)