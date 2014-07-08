投行观点：倘香港出现紧急事件影响楼市，往后复苏或需较长时间--巴克莱

路透香港7月8日 - 投行巴克莱周二发表报告，分析假如香港出现例如＂占领中环＂等紧急事件对房地产市场的影响。报告指，现时香港的房价对收入比，较1997年亚洲金融风暴更高，一旦市场出现震荡，往后的复苏将要更长时间。

报告称，7月1日在中环发生的通宵占领行动并未对商业活动造成太大扰乱，但亦难言＂占领中环＂会否及何时发生。过去17年对香港楼市带来较大震荡的事件，包括1997年的亚洲金融风暴、2003年本地爆发SARS，以及2008年的环球信贷危机。巴克莱称，这些危机爆发后，楼价初期出现调整难免，但市场基本因素，尤其是市民的负担能力，对推动往后复苏更为重要。

以房价对收入比来说，1997、2003和2008年分别为13.2倍、5.1倍和8.8倍。2003和2008年，当影响楼市的外在危机一消除后，楼价即快速反弹。然而，目前香港的房价对收入比高达13.5倍，比1997年更高，假如市场发生震荡，该行相信房地产市场将需较长时间才能复苏，一如1998年的情况。

在估值方面，1997年6月(即亚洲金融风暴爆发前)，香港地产发展商股份及收租股的市账率分别较长期平均值高36%及20%。但目前它们的市账率分别为0.7倍及0.62倍，较长期平均值分别低25%和16%。而且它们的每股账面值在过去五年增加了74%。

巴克莱表示，相比1997年，现时地产股估值更为合理，但考虑到长期的宏观不利因素包括利率回升，以及经济增长放慢，该行认为香港地产股的风险回报并不吸引。该行维持今年下半年对地产股持防守看法，长实 和恒隆地产 是仅有获该行＂增持＂建议的香港地产股。

＂占领中环＂由＂让爱与和平占领中环＂运动（和平占中）发起，目标是争取香港2017年普选行政长官，选举制度须符合国际社会对普及和平等的选举要求等，假如政府提出不符合国际普选标准的选举方案，有关方面将进行＂占领中环＂，藉此瘫痪香港的金融中心，向当局施加政治压力。

在7月1日香港回归纪念日，部份人士包括学界团体在中环遮打道通宵留守，其后遭警方清场，拘捕近200人。民主党并表示，最快本月或下月将会参与＂占领中环＂。