《路透晚报》--7月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：促进市场公平竞争放宽准入，完善市场退出机制--国务院

中国政府网周二公布的文件显示，国务院要求要改革和放宽市场准入制度，大力减少行政审批事项，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题。

--中国财政：加大税收优惠和奖补政策支持力度，引导社会资金回流“三农”

中国财政部周二称，加大县域金融机构涉农贷款增量奖励政策支持力度，对涉农贷款平均余额增长超过15%的县域金融机构，按照增量部分的2%给予奖励，同时扩大试点范围，对农村金融税收实施优惠政策，以引导社会资金回流“三农”（农业、农村和农民）。

--中国反腐：海南省副省长谭力涉嫌严重违纪违法正接受调查--中纪委

中国中央纪委监察部网站周二称，海南省委常委、副省长谭力涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。官方简历显示，谭力2010年1月出任海南省副省长。2009年3月前长期在四川省工作。

--中美贸易：中国商务部再裁定美国产白羽肉鸡产品存在倾销和补贴

为执行世界贸易组织(WTO)争端解决机构的相关建议，中国商务部周二公布再调查裁定：原产于美国的进口白羽肉鸡产品存在倾销和补贴，并决定对相关产品按照调整后的税率征收反倾销税和反补贴税。

--中欧贸易：中国企业从空客采购123架直升机，价值6亿美元

德国总理梅克尔访华期间，空中客车(Airbus,空中巴士)直升机部门与中国企业签订了6亿美元的合同，销售123架直升机。空客表示，这些订单来自三家中国民航公司，包括空客Ecureuil系列的单引擎轻型直升机，以及双引擎EC135轻型直升机。

--中国铁路：铁路发展基金存续期15-20年，至少70%投资铁路项目--发改委

中国要加快中西部铁路投资，但“钱从哪儿来”？国家发改委日前印发铁路发展基金管理办法称，铁路发展基金存续期15-20年，其中基金总额的至少70%主要投资国家批准铁路项目。

--中国国企：上海国资改革意见出炉，预计3-5年将基本完成国企改革--报载

中国证券报周二报导，上海市最新公布的推进国有企业改革意见指出，以发展公众公司为混合所有制的主要实现形式，其主要途径包括公司制股份制改革、开放性市场化双向联合重组以及股权激励和员工持股等三条；预计经过3-5年的持续推进，上海将基本完成国企公司制改革。

--中国经济：山东将设立地方社保基金理事会，为首家省级社保投资机构--报载

第一财经日报周二报导，山东省近日出台相关文件显示，将设立省社保基金理事会，作为中国第一家省级社保资金投资运营机构，它的诞生将有助于打破全国社保资金理事会在社保投资领域内的垄断局面。

--路透专访：中国经济跨入新常态要到2016年，债务危机不容小视--专家

中国民生证券首席经济学家邱晓华认为，中国经济要告别旧常态步入新常态，今明两年是最艰难、最关键的爬坡过坎期，其中巨额债务危机不容小视。中国必须依靠改革突破制约经济发展的瓶颈，估计要到2016年才能完成跨越。

--《分析师观点》台湾6月CPI稍高预期第三季料走扬，央行升息压力不大

台湾主计总处周二公布，6月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.64%，略高于路透调查的升1.60%。6月开始适用夏季用电费率，加上蔬菜因6月上旬豪雨强袭水伤，全月平均价格较上月涨幅明显，及部分家长馈赠保姆端午礼金。不过夏季水果正值盛产价跌与服饰折扣促销，抵销部分涨幅。

【金融】

--《综述》盘活存量剑指“僵尸公司”，中国监管层缓释不良风险

经济下行周期，不良率上升是中国银行业的一块心病。不过在经济结构调整之际，监管层正释出允许更多企业破产的政策讯息，在缓释不良风险的同时，让资金流向更有效率的部门，从而达到盘活存量资金的目的。

--中国经济：僵尸公司占据大量贷款，盘活存量应发挥破产法作用--央行副行长

中国人民银行副行长刘士余周二表示，中国当前处于稳增长、调结构的关键时期，央行落实调结构的任务当中很重要的一个是盘活存量。而很多僵尸公司占据大量贷款，应该充分运用和发挥破产法的作用。

--中国金融：融资难及贵有加重趋势，应下大力气盘活社会资金存量--银监会

中国银行业监督管理委员会副主席王兆星认为，当前实体经济困难，受到经济下行的压力，很核心的问题就是现在企业的融资难问题、融资贵问题没有得到很好的解决，而且还有进一步加重的趋势。

--亚洲金融：新加坡淡马锡称将维持投资中资银行股

新加坡国有投资机构淡马锡控股指出，将继续投资中国金融机构，并认为在中资银行的持股情况适当。淡马锡中国区总裁吴亦兵向记者表示,“我们认为，这些金融机构有充份能力渡过当前风险，能够适应面对的风险。”

--中国金融：金融租赁公司首批资产证券化规模预计达60-70亿元--报载

中国金融机构资产证券化业务正持续推进。中国证券报周二引述权威人士称，目前多家金融租赁公司对于资产证券化跃跃欲试，预计首批金融租赁公司资产证券化产品规模为60-70亿元人民币。

【固定收益】

--中国公开市场：正回购规模持稳单日小量净投放，半年末缴准余波未消

中国央行公开市场周二进行了200亿元人民币正回购操作，与上周同期相同。虽然半年末准备金例行调整引发的缴准已结束，但货币市场所受影响尚在延续，公开市场单日小量净投放稍加扶助。

--中国货币市场：主要回购利率续涨，缴准影响延续供给稍紧但并无大碍

中国银行间市场周二主要回购加权利率继续上涨，隔夜与14天期限品种涨幅在30bp(基点)左右。交易员表示，月初例行缴准滞后效应仍存，且央行小幅正回购继续回笼资金，而场内机构短期资金需求不减，致资金拆借稍显不易，但流动性整体并未大幅收紧。

--中国债市动态：现券波动有限，经济数据公布前市场气氛料仍谨慎

中国银行间市场周二早盘现券收益率波动有限，交投也较为平淡。月初例行缴准的余威显现，资金面略显收紧，而央行正回购操作力度未降以及新债密集发行也加重市场观望氛围。

--中国债市：IRS变动不大成交清淡，资金略紧但七天回购利率涨幅有限

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周二变动不大，成交也较为清淡。今日资金面略有收紧，但七天回购利率涨幅有限，仍在近期区间震荡，IRS基本未受明显影响。

--中国债市：财政部下周二将进行500亿元国库现金定存招标，期限六个月

中国财政部周二公告称，将于下周二(15日)进行今年第七期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，存款期限六个月，计划存款量500亿元人民币。

--《中国新债预测》一年固息国债利率预测均值3.48%，定位料高于二级

中国财政部周三将跨市场招标发行一年期固息国债。路透调查显示，因该期限国债不参与考核，且国债收益率相对偏低，多数机构参与动力不足，外资行可能是主要需求方，明日定位应高于二级，预测均值落在3.48%。

--新债招标：国开行一年增发债表现略优，数据公布在即长端仍稍谨慎

中国一级新债招标摆脱此前的疲弱格局，国家开发银行周二招标的四期增发债均录得不错的投标倍数，其中一年短期品种表现居优，收益率低于预期，主要因资金相对平稳，且基金对短期利率债需求形成支撑。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期早盘高开低走，6.20元整数关口仍阻力重重

中国人民币兑美元即期周二小幅走弱，与中间价走升背道而驰。受美元指数回调影响，人民币中间价中止四连贬后小幅回升，但并没有带动日间人民币汇率上行，因中资大行的购汇盘出炉，坚定地守住了6.20关口，并推动汇价走跌。

--离岸人民币：天津生态城获批将与新加坡开展跨境人民币创新试点--消息

三位消息人士透露，中国央行已批准天津生态城与新加坡银行机构开展跨境人民币创新业务试点，包括跨境人民币贷款等。央行上个月才批准了苏州工业园区的跨境人民币创新业务试点。

--离岸人民币：中银巴黎银行计划发行两及五年期债券，询价利率3.6%、4.0%

按市值计中国第四大银行--中国银行巴黎分行计划发行两及五年期人民币债券，周二正在市场询价。根据销售文件，两年期债券询价利率为3.6%，五年期为4.0%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升，宏观经济数据公布在即大盘走势平稳

中国股市沪综指周二小幅收升，并创逾三周收盘高点。国家统计局明日将公布6月份CPI等数据，大盘走势较为平稳。分析师指出，近期宏观经济触底企稳，政策维持稳增长的基调，短期大盘处于反弹通道内。沪综指收报2,064.021点，涨4.094点或0.20%。

--香港个股：中信资源就存货拥有权向青岛港保税仓库营运商提出诉讼

中信集团旗下中信资源周二称，公司已就取回氧化铝和电解铜，在青岛海事法院向青岛港保税仓库的营运商提出诉讼。

--企业并购：中国国家电网收购意大利电网股份可能存在利益冲突--消息

消息人士称，在有意收购意大利电网大宗股份的两家公司之一当中，中国国家电网是其中之一，但这种联系可能会产生问题，因为中国和意大利公司都打算在欧洲收购资产。

--中国基金：证券投资基金业协会备案的私募基金规模已接近2万亿

中国证券投资基金业协会会长孙杰日前透露，截至7月3日，已完成登记的私募基金管理人3,563家，管理私募产品5,230支，管理规模为1.9776万亿元人民币，成为市场重要的支撑力量。

--中国企业：绿地集团上半年经营收入增21%，全年有信心完成4,000亿目标