《即时观点7》中国6月CPI涨幅略低于预期，经济短期企稳但力度尚微弱

路透北京7月9日 - 中国国家统计局周三公布，6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，低于市场预期的2.4%，以及5月的2.5%。6月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌1.1%，降幅较5月缩窄。

国家统计局数据并显示，6月CPI中的食品价格同比上涨3.7%，非食品价格同比上涨1.7%。

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主要数据:

--CPI同比上涨2.3%（路透调查中值为上涨2.4%）

--PPI同比下跌1.1%（路透调查中值为下跌1.0%）

--CPI环比下降0.1%，PPI环比下降0.2%

--CPI中食品价格同比上涨3.7%，非食品价格上涨1.7%

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以下为市场人士的评论:

--华泰证券宏观经济研究员 张晶：

通胀仍低迷，特别是上中游物价环比还在下降，这是超出市场预期的地方。

CPI来看，影响最大的，仍然是生鲜食品的波动，进入到夏季，通常食品价格的环比都会下降，今年由于肉类价格处于底部缓慢攀升的状态，导致食品价格的环比下滑幅度比较小。对于肉类价格上涨对通胀的影响，我们维持原有的判断：夏季肉价逆势上涨的现象会出现，但在宏观总需求疲弱的背景下，肉价所隐含的物流成本与人工成本等必将制约价格上涨的高度，因此对通胀的带动作用影响有限。

各项宏观经济数据显示经济已短期企稳，但显然，企稳的力度尚微弱，需求恢复的程度还不足以支撑工业品出厂价格的稳定。后续，我们可能会看到持续的政策在需求面形成刺激，由于物价数据的相对滞后性，上中游物价的走势还将处于弱势，但未来的一个季度里，PPI及PPIRM的环比有望走稳甚至回升。不过，同比数据还将因基数而在负值徘徊。

今年在厄尔尼诺显现及地缘政治的影响下，原油价格及农产品等部分大宗商品价格已出现攀升迹象，未来我们需要留意上游价格与中游价格之间的波动，若两者间出现背离，则势必对工业企业的利润形成不利影响。

--海通国际（HTI）：

6月中国CPI通胀小幅回落至同比上升2.3%（HTI 2.5%,市场预测2.4%），其在5月为同比上升2.5%。食品价格从5月的同比上升4.1%降至同比上升3.7%，占CPI通胀的52.6%。食品通胀回落的主要决定性因素是猪肉价格，其从5月的同比增长-0.6%降至同比增长-2.7%，主要由于养殖户在玉米价格持续上涨和夏季需求低迷的双重压力下持续降低生猪存栏量，尽管5月份国家推出的猪肉储备计划为市场带来了一次性的需求。玉米价格在7月上旬已经上涨至2.6元/千克，超过了其在2012年8月创下的2.52元/千克的历史高点。由于玉米成本占养殖总成本的40%，持续上涨的玉米价格和低迷的猪肉价格大幅影响了仔猪的需求并进一步促使养殖户降低存栏量。但是，猪肉价格的变动往往落后于生猪存栏量的变动9-10个月。因此我们预计猪肉价格的拐点将于这个秋季到来，因为去存栏量的行为是今年1月开始的。尽管休渔期于6月1日已经开始，水产品价格从同比上升4%升至同比上升5%，主要是因为淡水鱼和冰鲜鱼的供给保持充足。另一方面，蔬菜价格从同比下降2.5%微幅升至同比下降1.8%，因为6月开始的梅雨季节影响了蔬菜的收成与运输。

非食品类通胀保持不变，依然是同比上升1.7%。所有的子类别录得微幅变动或保持不变。住宅类通胀连续第五月下跌，从5月的同比上升2.3%降至同比上升2.2%，其中建筑与装修材料从同比上升1.1%降至同比上升0.9%，这也和房屋市场的持续低迷相一致。

6月PPI 通胀从5月的同比下降1.4%回升至同比下降1.1%（HTI-1.2%，市场预测-1.0%)。石油和天然气开采业上升最多，从5月的同比上升1.3%升至同比上升4.0%，黑色金属冶炼和压延加工业紧随其后，从5月的同比下降5.2%升至同比下降3.7%。

展望：6月CPI继续保持在同比上升2.3%的低位，主要是因为其中的决定性因素，猪肉通胀在国家猪肉储备计划的短暂推动后有所回落。2014年上半年的平均CPI因此录得同比上升2.3%，远低于全年同比上升3.5%的目标，反应了较低的通胀担忧为今后几个月包括更大范围的降准在内的进一步货币宽松提供了空间，其将稳定增长并为结构性改革创建有利环境。

--交通银行金融研究中心高级宏观分析师 唐建伟

PPI比我们预计的略弱一些，总体延续降幅收窄的趋势，说明稳增长托底还是有效果，另外购进价格的回升也有一定作用。我们原本预计PPI年内转正，但从目前情况看可能会延后，还需要进一步观察。这反映了工业制造业还存在产能过剩问题，国内需求也偏弱，稳增长政策也只能起到托底的效果。

经济只是阶段性回暖，预计下半年政策还将保持当前基调，进行微刺激，货币政策方面定向降准、再贷款，不排除会出现定向降息。

--浦发银行金融市场部宏观分析师 曹阳：

CPI上涨2.3%，略低于市场预期的2.4%。基数效应贡献了1.7个百分点，新涨价因素较少。具体来看，食品价格同比上涨了3.7%，贡献增加1.2个百分点，但从环比来看，食品价格出现0.4跌幅，只有粮食、猪肉价格出现上升，鲜菜、水产品等价格仍在回落；非食品上同比涨1.7%，但环比持平，这更多受到房价回落、需求放缓的影响。

PPI同比跌幅回升更多受到基数效应影响。环比跌幅达到0.2%，相比5月小幅扩大，生产资料价格跌幅高于生活资料。6月生产资料价格跌幅达到1.5%，显示产能过剩行业经营压力仍大，其中煤炭、钢铁行业的环比跌幅达到1.1%和3.5%。从生活资料来看，当期耐用消费品价格同比跌幅0.9%，除原材料成本下降影响外，居民收入增幅放缓带来需求下降也有影响。

尽管PPI环比跌幅仍高，但我们依然维持二季度经济企稳判断。一方面，从PMI等领先指标来看，政府支出增加带来新订单回暖、企业补库存周期启动；另一方面，由于需求回升有限，充分竞争行业中提价本身不很现实。目前对企业而言，销量回升比价格上升更为重要。

物价水平较低，为目前宽松货币腾挪了较大空间。央行仍会通过利率走廊维持短期利率稳定，但考虑到定向降准、再贷款增加的基础货币已经带来信贷回升、6月M2增速或接近15%，未来继续加大宽松政策力度的可能性不大。

--兴业证券宏观分析师 王涵：

CPI的同比涨幅在短期没有大碍，预计三季度的CPI同比增长2.3%-2.5%。但根据历史经验，四季度和一季度CPI压力相对较大。同时，今年四季度基数效应和猪肉周期也都会进一步带来压力。因此，10月后CPI的增速值得关注。

PPI的环比负增长更有说服力，说明政府刺激工业品价格上升的逻辑被打破。企业端仍然在出清过程中。

--海通证券宏观组：

消费物价回落，工业通缩改善。6月CPI回落至2.3%，源于猪价企稳菜价回落，食品价格上涨动力不足；7月来猪价回落菜价反弹，预计7月CPI小升至2.4%。

6月PPI同降1.1%，降幅缩小，工业通缩继续改善；7月以来钢煤价仍在低位，油价继续上调，预测7月PPI降幅收窄至0.8%。若经济仅是短期反弹，通胀高点将在年中出现。

--中国银行国际金融研究所研究员 高玉伟：

基本符合我们预期，我们对二季度CPI的预期为2.3%，6月为2.3%，整个三季度平均算下来可能2.2%左右。PPI还是负值，估计转正还需要一段时间，反映产能过剩问题还是比较严重。

现在来看，物价方面基本上不构成大的问题，还是维持在低的水平，下半年判断料维持低位，不会出现物价大幅上涨。

政策上，主要还是为货币政策操作提供了一定的空间，进一步定向宽松政策的空间还是有的。因为不用太担心通胀问题。结构性问题需要注意，特别是食品价格结构性上涨需要注意，但这个问题不是很大。

财政方面，估计6月支出幅度肯定还会比较高，会反映政府微刺激的政策，所以财政支出会进一步加快支出进度，特别是涉及民生的一些基础设施投资和棚户区改造等。

--民生证券 宏观经济团队：

6月CPI同比上涨2.3%，符合我们此前5月通胀阶段性见顶的判断。CPI回落主因为翘尾因素和鲜菜价格回落，但预计9月后将重返升势。

食品环比下跌0.4%，鲜菜集中上市导致鲜菜走弱是食品价格回落的主因。猪肉走强因国家收储和存栏低位。非食品项环比涨幅为0，其中衣着项季节性回落，6月油价上涨带动车用燃料价格上涨，反映低端劳动力成本的家庭服务及加工维修服务环比大幅上涨。

6月PPI同比-1.1%，环比-0.2%，同比回升主要是基数效应，定向宽松政策致力于结构调整但并未带动工业品价格企稳。

分行业看，煤炭、钢铁等强周期行业6月价格环比继续领跌。固定资产投资放缓导致上述工业品总需求疲弱，产能过剩行业的产出品价格调整压力较大。

二三季度货币增速扩张伴随着低位的能繁母猪存栏和蔬菜季节性上涨，四季度通胀将面临上行压力，年内有可能触碰3%，明年一季度存破“3”望“4”的风险。

伴随着四季度经济数据好转、通胀上升和融资规模上行压力，货币政策或会收紧，四季度利率有上行风险。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

年内物价走势转为平稳。经济低迷的态势决定了价格的基本运行态势，虽然5月份的CPI同比值会比4月份反弹较多，但我们坚持认为年内通货膨胀不会构成威胁，5月份CPI或是年内最高点。下半年的大部分时间里，CPI都将运行在2%附近，下半年仍有可能会有降息窗口。

--中国国家信息中心经济预测部研究员 闫敏：

CPI的数值与全年基本走势还是基本比较吻合的。从经济基本面上，整个宏观经济还是处于稳中趋缓的态势。CPI 2.3%的数值处于比较合理平稳的区间，包括食品、粮食、蔬菜价格虽然有波动，但一直还处于较为平稳的区间。但整个房地产市场出现调整，尤其是三四线城市，这在一定程度上也影响了居住价格。因此CPI整体上是趋于走缓的。

PPI整体走势是降幅收窄，从去年的负的百分之二点几到现在的-1.1%，最重要的原因在于翘尾因素，另外从目前基本面上，整个工业生产从年初到现在是较为平稳的，对于PPI的下拉程度并不是很明显。

目前国家的政策倾向还是比较明显的。在这种大的宏观背景下，整个CPI波动应该不大，全年在2.5%左右的水平，不会有太大的波动。下半年翘尾因素对于PPI的下拉程度是要有所放缓的，6月份的PPI翘尾因素由上月的-0.54转为0.01。未来一段时间PPI可能也会有负增长，但是负增长的幅度有明显的收窄。

--首创证券研究所所长 王剑辉：

6月CPI和PPI数据基本符合预期，我们认为在7月份之前，影响CPI的主要因素是基数，需求的变化并不大。这一方面显示物价水平比较稳定，为财政政策和货币政策进行微刺激，创造良好的环境；但另一方面也显示消费比较平淡，需求整体情况未见明显改观。

我们认为，随着一系列微刺激政策作用的发挥，经济已经显示出企稳和小幅改善的迹象，政策维持目前的力度即可。如果宏观经济形势在三季度之后再次出现明显波动，政策才需要进一步加力。

--国泰君安研究所首席债券分析师 徐寒飞：

物价增速略低于市场预期，反映总需求层面仍然未出现明显好转。货币政策仍将保持宽松，未来进一步的刺激政策仍然值得期待；对债市可能有一定正面影响，市场有短期交易机会。

--联讯证券宏观及固定收益高级分析师 杨为敩：

CPI和PPI的数值符合预期判断。本次CPI同比增长略降主要是猪肉和粮食价格的下降。虽然市场对于猪肉未来价格上涨的预期明确，但是由于时滞效应，预计猪肉要到明年1月才会迎来价格同比增长。而粮食受到天气异常因素的扰动，可能在后期有较大变数。总体看，CPI年内会呈现窄幅的波动态势。

PPI环比数据表现均衡，反映出同比下降主要受到基数效应影响。由于国内外需求的回升，预计中长期，PPI增速将缓慢回升，而化解过剩产能将加速这种趋势。但短期看PPI增速仍难以回归正值。

--广发银行高级交易员 颜岩：

CPI略低于预期，猪肉即使环比上涨，也难匹敌蔬菜、水果、蛋类价格环比下降。因此肉价对CPI的影响在短期内难以提现。夏季反而是蔬菜价格受到洪涝灾害影响，容易大幅上涨，这一点需要注意。

但总的来说，年中这一段翘尾因素走高，并不影响全年CPI的走势，CPI上涨压力不大。

PPI降幅继续缩窄，工业品整体需求有些许好转，但上游产品价格环比仍在下降，还需基建投资的拉动。

货币政策仍会以稳健为主，流动性会表现出平衡为主的局面，当前局部的紧张不改变政策方向。数据公布后，现券成交谨慎，收益率窄幅波动。还要继续紧盯下周将公布的更多经济数据。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

数据基本符合预期，长期来看，国内物价偏低，说明经济调整需求疲弱，但从PPI跌幅缩窄看，伴随保增长见效，需求不足的状况有所改善，有助于三季度企业业绩回升。预计全年通胀还是保持在温和水平，在2.4%左右。原来有经济滞胀的担忧，目前看来没有这个必要。

预计中国经济还将维持新常态，继续横着走，全年我们预测在7.4%左右，温和通胀也让货币政策有进一步扩张的空间。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

6月份CPI涨幅继续回落，与猪肉价格回落有关，一方面说明物价压力不大，为后续政策出台提供空间；另一方面也说明需求端仍然疲弱，尤其是PPI持续为负，显示产能过剩压力仍大，经济企稳的基础并不牢。

目前从整体看，虽然从宏观看经济企稳迹象明显，但微观上基础并不牢靠，建议下半年加大积极财政政策力度，尤其是加大对企业减税力度，从微观上对企业减负。

**相关背景**

--国务院总理李克强表示，中国二季度经济发展状况比一季度有所改善，但对于下行压力仍不能掉以轻心；将继续加强预调微调，实施定向调控。

--中国财政部部长楼继伟表示，把经济运行保持在合理区间，是当前宏观调控的基本要求，也是中长期政策取向，总体上看中国仍具备经济增长的坚实基础，不会采取短期大规模刺激政策来推动经济增长。

--中国人民银行调查统计司副司长徐诺金表示，目前社会各界应认识到经济已处于准通缩之中，稳健的货币政策要侧重长期引导资金成本下降，近期侧重适度下调存款准备金率和利率。