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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 14:57 BJT

表格：外资及陆资在台股卖超18.93亿台币，转买为卖

路透台北7月9日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超18.93亿台币，中止先前连两日买超；上交易日修正后为买超26.76亿台币。

三大法人今日合计卖超29.63亿台币，上交易日修正后为买超34.25亿台币。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

7/9 -18.93 -10.64 -0.06 -29.63

7/8 +26.76r +9.84r -2.36r +34.25r

7/7 +40.49r +7.25r -0.90r +46.84r

7/4 -51.77 +3.73r -5.12r -53.16r

7/3 +3.24 +27.51r -4.21r +26.54r

7/2 +87.62r -1.30r +5.33r +91.64r

7/1 +52.49r +21.65r +1.30r +75.43r

本月累计 +139.91 +58.04 -6.02 +191.92

2014

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

6月 +816.10r +42.59r -77.76r +780.94r

5月 +336.50r +50.91 -27.37r +360.04r

4月 +896.61 -15.86 -103.47r +777.29r

3月 +720.52r +24.21 -90.71r +654.02r

2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r

1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r

2013

12月 +470.01r +13.54 -54.62r +428.93r

11月 -211.95 +43.53 -15.95r -184.37r

10月 +746.18r +10.09 -49.61r +706.66r

9月 +1,209.95r -25.27r -59.71r +1,124.96r

8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r

7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r

6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r

5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 詹静宜)
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