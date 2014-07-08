《中国债市每日综述》现券和IRS持稳，资金稍承压但影响不大关注数据

* 现券和IRS持稳，成交清淡

* 资金稍承压但对市场影响不大

* 机构关注重点在将出炉的宏观数据

* 交易员建议短期策略以防守为主

路透北京7月8日 - 中国银行间债市周二现券和利率互换(IRS，回购定盘利率基准)持稳；交易员表示，月初例行缴准影响持续发酵致流动性略承压，但机构已有预期，且资金价格风向标七天回购利率涨幅有限，扰动不大。市场关注即将出炉的多个经济及金融数据。

“今天中长端收益率稍微有点涨，2个点吧，短的比较平稳，整体成交偏清淡，明天开始陆续有很多经济数据公布，大家还是想看看数据的情况吧。”北京一大型银行交易员称。

她认为，当前央行对流动性调控态度比较明确，所以对资金前景预期稳定，短期可能扰动市场的因素主要围绕经济基本面走向。

上海一银行交易员表示，“今天没有明显的多空趋势”，其个人认为短期市场调整风险不容忽视，引起调整的因素可能是经济数据，策略上以短久期防守为主。

中国央行公开市场周二进行了200亿元人民币正回购操作，与上周同期相同。虽然半年末准备金例行调整引发的缴准已结束，但货币市场所受影响尚在延续，公开市场单日小量净投放稍加扶助。

明日中国国家统计局将公布6月工业生产者出厂价格指数(PPI)，和居民消费价格指数(CPI)。

路透综合多家机构预测中值结果显示，6月CPI同比涨幅或较5月小幅回落；另一方面，随着生产资料价格的走稳，PPI同比增幅虽然仍将处在负增长区间，但跌幅将会收窄。

剩余期限约4.7534年的国开行固息债140209券最新报价对应收益率 为4.92%/4.85%，上日尾盘为4.91%/4.82%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报93.692元人民币，较上日结算价基本持平。

**缴准影响延续供给稍紧**

中国银行间市场周二主要回购加权利率 继续上涨，隔夜与14天期限品种涨幅在30bp(基点)左右。交易员表示，月初例行缴准滞后效应仍存，且央行小幅正回购继续回笼资金，而场内机构短期资金需求不减，致资金拆借稍显不易，但流动性整体并未大幅收紧。

他们并认为，半年末不少机构揽存考核，致月初缴准规模偏多，干扰资金面暂略显紧势，但流动性整体并无大碍，只是资金面最为宽松时点或已成为过去。

“早上资金有点紧啊，有小机构都加点收隔夜了，应该还是缴准滞后效应吧，昨天下午开始就紧张了，不过并不严重。“上海一银行交易员称，央行正回购还在继续回笼资金，但是量也不大，影响有限。

她并解释，从各期限资金价格来看，只是资金利率涨幅多了点，但看加权价格其实还是算正常范围的，因此并没必要太过担心，不过接下来资金面可能不会回到之前大幅宽松局面了。

东莞银行金融市场部分析师陈龙指出，存款准备金补缴的锁定期是10天，昨天补缴的资金要到下周才会有退还，因此，这期间短期资金还是稍微有点紧。此外，不排除由于5月份央行口径的外占仅增3.61亿，对于市场一些机构的心理造成一定的影响。

中国人民银行昨日数据显示，5月新增央行口径外汇占款仅3.61亿元人民币，环比骤降99%。这就解释了同期全部金融机构新增外汇占款何以缩水，反映汇市供求趋于均衡后，央行正在践行年初时有关退出直接干预的承诺。

今日银行间市场质押式回购总成交金额10,011.17亿元，稍低于上日的10,671.91亿元；其中，今日隔夜品种成交7,238.20亿元，上日为8,558.03亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2806 2.9844 +29.62 7,238.20

七天 3.5574 3.4707 +8.67 2,188.61

14天 3.8062 3.4630 +34.32 392.32

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.9700 2.8200 -85.00 2,429.50

七天 3.4000 3.3000 +10.00 362.25

14天 3.7050 3.5100 +19.50 27.53

回购定盘利率

其中:隔夜 3.2600 3.0000 +26.00 --

七天 3.6000 3.4500 +15.00 --

14天 3.8100 3.4300 +38.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.2530 2.9520 +30.10 --

七天 3.5200 3.4210 +9.90 --

三个月 4.7500 4.7495 +0.05 --